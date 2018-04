PiS przeciwko zmianom w Kodeksie Pracy

PiS nie poprze propozycji Komisji Kodyfikacyjnej dot. zmian w Kodeksie Pracy - poinformowała rzecznik PiS Beata Mazurek. Zapewniła, że PiS nie pracuje nad żadnymi zmianami w Kodeksie pracy.

Szef NSZZ „Solidarność” Piotr Duda oświadczył w czwartek, że projekt Kodeksu pracy, przygotowany przez Komisję Kodyfikacyjną Prawa Pracy jest nie do zaakceptowania. Jak mówił, Komisja Kodyfikacyjna nie ma uprawnień legislacyjnych i przygotowała tylko propozycje zmian w kodeksie.

Przedstawiciel „Solidarności” głosował przeciwko temu projektowi kodeksu pracy. Uważamy, że w tej formie, w jakiej został przyjęty, dla związku jest nie do zaakceptowania. Uważamy, że on w takiej formie nigdy nie wejdzie w życie. Jeżeli rząd chciałby forsować ten projekt kodeksu pracy, to nasz kierunek jest jeden - ulica - powiedział szef „S”.