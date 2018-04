Na Odrze powstanie 20 stopni wodnych

Na Odrze ma powstać około 20 stopni wodnych w ramach Odrzańskiej Drogi Wodnej - zapowiedział w czwartek w Szczecinie Marek Gróbarczyk, minister gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej.

Dzisiejsza konferencja zamyka dyskusje na temat modelu związanego z Odrzańską Drogą Wodną - powiedział dziennikarzom Gróbarczyk.

Przy okazji ustalamy wszelkie najistotniejsze kwestie związane ze stopniami wodnymi, piętrzeniami, czy parametrami opartymi o najwyższą wodę żeglowną. Ma to zasadnicze znaczenia pod kątem kosztów, ale również realizacji tej inwestycji – dodał Gróbarczyk. Kolejny etap to studium hydrotechniczne, które już będzie pokazywało konkretne rozwiązania konstrukcyjne dla poszczególnych stopni wodnych, ale i również odcinków żeglugowych – kontynuował szef resortu gospodarki morskiej.

Na pytanie, ile ma być na Odrze stopni wodnych odpowiedział, że „wszystkich stopni wodnych jest około 20”.

To duża zmiana w dotychczasowej koncepcji, ponieważ zostaje zmniejszona wysokość piętrzenia. Do tej pory wszystkie dokumenty, które były przygotowywane dotyczyły mniejszej ilości stopni - dodał. Dziś zaprezentowane rozwiązanie zmierza w tym kierunku, aby obniżać wysokości piętrzenia, zwiększać ilość piętrzeń, ale z drugiej też strony ustalać na tyle bezpieczną wysoką wodę żeglowną, aby nie trzeba było przebudowywać całej infrastruktury drogowo-kolejowej - powiedział Gróbarczyk.

Studium wykonalności dla Odrzańskiej Drogi Wodnej ma być gotowe pod koniec 2018 r.

Gróbarczyk był gościem konferencji zorganizowanej w stolicy Pomorza Zachodniego „Program rozwoju Odrzańskiej Drogi Wodnej. Nowe szanse i wyzwania dla samorządów terytorialnych”. Organizatorem konferencji jest ministerstwo gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej, a partnerami Akademia Morska w Szczecinie i Zarząd Morskich Portów Szczecin-Świnoujście.

Zgodnie z opracowaną przez MGMiŻŚ i przyjętą przez rząd w połowie ub. roku strategią rozwoju śródlądowych dróg wodnych, na Odrzańską Drogę Wodną (ODW) do 2020 r. zaplanowano wydatki rzędu 2,9 mld zł, a do 2030 r. - w sumie ok. 30,7 mld zł. Z tej kwoty zaplanowano 670 mln zł na zmianę zbiornika Racibórz z funkcji suchej na wielofunkcyjną.

Ponadto 11 mld zł miałaby kosztować budowa kanału Śląskiego, który połączyłby Odrę z Wisłą, 3,1 mld zł - dostosowanie kanału Gliwickiego, 2,9 mld zł - modernizacja 20 stopni wodnych, 6,6 mld zł - budowa 14 nowych stopni wodnych na odcinku Brzeg Dolny - ujście Nysy Łużyckiej oraz 4,5 mld zł budowa ośmiu stopni wodnych na tzw. Odrze granicznej. W ramach ODW w latach 2021-30 planowane jest też wybudowanie kanału Koźle-Ostrawa, który byłby polską częścią drogi wodnej do Dunaju.

Na podst. PAP