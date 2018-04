Koniec eldorado w polityce

Przewodniczący PiS Jarosław Kaczyński zapowiedział pilne złożenie projektu ustawy obniżającego o 20 proc. pensję posłów i senatorów. Jednocześnie zapowiedział, że wszyscy urzędnicy, którzy otrzymali nagrody, mają do połowy maja przekazać je na konto Caritasu

Wprowadzone zostaną też nowe limity dla wójtów, burmistrzów, prezydentów, marszałków, starostów i ich zastępców; zniesione zostaną też wszelkie dodatkowe apanaże poza pensją w kierownictwie spółek skarbu państwa.

Jak zaznaczył przewodniczący PiS, niewykluczone, że będzie nawet zwołane specjalne posiedzenie Sejmu, aby ustawę jak najszybciej przyjąć.

Jarosław Kaczyński przypomniał na konferencji prasowej, że „swego czasu przed wyborami powiedział, że do polityki nie idzie się dla pieniędzy”.

Społeczeństwo najwyraźniej to zapamiętało, stąd ta reakcja na nagrody, stąd takie oczekiwanie daleko idącej skromności w życiu publicznej - mówił. My wiemy, że jesteśmy dla społeczeństwa i że to nie jest tak, że idzie się do polityki dla pieniędzy, nie jest celem polityki bogacenie się polityków - poinformował Kaczyński.