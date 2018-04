Cybulski: frontem do podatnika

W ministerstwie powstał zespół, który ma pomóc tej sferze gospodarki, bo bardzo często przedsiębiorcy zderzają się z anomaliami przepisów, które mają się nijak do rzeczywistości. Byliśmy świadomi, że prawo podatkowe jest bardzo skomplikowane i złożone, i nie do końca trafia w rzeczywistość ludzką i sprawiedliwość - powiedział wiceminister finansów i wiceszef KAS Paweł Cybulski w czwartkowym programie „Mały biznes – wielka sprawa” w telewizji wPolsce.pl

Podatnicy, którzy są mikro- i małymi przedsiębiorcami, często ponoszą konsekwencje niewypełnienia jednej rubryczki, czy nie dopełnienia zwykłej formalności, która niczym poważnym nie powinna skutkować, lecz okazuje się, że muszą za to płacić ogromne kwoty kary.

Są już pierwsze efekty. Udało nam się wiele trudnych spraw rozwiązać bez konsekwencji dla budżetu państwa. Budżet nic na tym nie stracił. Tu tylko chodziło o to, żeby ta niepotrzebna papierkowość, niepotrzebne działania biurokratyczne, nie były wykonywane i żeby ten podatnik był odpowiednio traktowany. Chcemy wyłapać wszystkie przypadki i systemowo wypracować, żeby więcej nie dochodziło do takich sytuacji krzywdzących podatników - powiedział Paweł Cybulski.

Prawo podatkowe nie przewiduje wielokrotnie sytuacji czysto ludzkich, trudnych dla ludzi. Działania w ramach nowego zespołu to krok w stronę przyjaznego traktowania podatnika.

Ja mam świadomość tego, że to jest wierzchołek góry lodowej, bo tych spraw jest bardzo dużo. Tej biedy i tych trudności i tych spraw napływa do nas coraz więcej, coraz częściej, ale chcemy te trudniejsze przypadki rozwiązywać jak najszybciej, żeby ludzie doświadczyli tego, że również idziemy w tym pozytywnym kierunku. Nie tylko jesteśmy od ściągania podatków, ale chcemy zachować tutaj sprawiedliwość opodatkowania - powiedział Cybulski.

JPK w opinii wiceministra Cybulskiego zadziałał bardzo dobrze.

Chciałbym bardzo podziękować podatnikom, bo zachowali się w sposób bardzo zdyscyplinowany, bardzo poważnie potraktowali JPK. Wszyscy podatnicy w styczniu i lutym złożyli w 95-96 procentach JPK. Wynik jest bardzo dobry w porównaniu do Czech, gdzie 16 procent nie złożyło pliku za pierwszym razem - powiedział Paweł Cybulski. - JPK jest wspaniałym narzędziem. Już mamy pewne wyniki pierwsze efekty analiz. Będziemy je poszerzali, ale póki co mamy pewne obserwacje. Widzimy dużo pustych faktur na kwoty rzędu kilkudziesięciu milionów złotych, więc są to już pierwsze wyniki i efekty, które wskazują, że jest to bardzo dobre narzędzie - dodał.

Działania w obszarze JPK na początku będą czysto informacyjne, zwracające uwagę na nieprawidłowości i nieścisłości. JPK pozwoli pozyskiwać dokładniejsze informacje o transakcjach i rozliczeniach. Co za tym idzie, kontroli podatkowych będzie mniej, bo będzie wystarczająco dużo informacji.

To nie jest jedyne nowe narzędzie, na którym się skarbówka. Najnowsze narzędzie to STIR, który zabezpiecza przelewy i rachunki bankowe, pozwalając namierzać te, z których korzysta się do popełniania przestępstw.

W jakich przypadkach ministerswo może zablokować konto?

STIR dotyczy Izb Rozliczeniowych i rachunków kontrahentów. KAS dokonuje wtedy analiz i na podstawie tych decyduje o blokadzie rachunku, jeśli ustali, że jest on częścią oszustwa.

Można powiedzieć, że już pierwsze dobrodziejstwa systemu STIR mamy. Niedawno Komisja Nadzoru Finansowego ścigała jednego z takich oszustów. Chcieli zabezpieczyć jego konto. Okazało się, że konto już nie istnieje. Natomiast dzięki systemowi STIR, który już funkcjonuje, udało nam się wykryć nowe konto na które zostały przelane środki z tego konta na kwotę 350 tys. euro. Czyli już mamy pierwsze efekty. System analityczny wskazał dokładnie gdzie te pieniądze zostały przelane - powiedział Paweł Cybulski.

Jak zaznaczył, nie u wszystkich przedsiębiorców widać nadal optymizm. A to dlatego, że skala zaszłości jest ogromna.

Zrobiliśmy wiele, ale to nadal ułamek tego, co należy jeszcze zrobić. Wiele projektów już się materializuje. To się wszystko ładnie przełoży i będzie widoczne już za kilka miesięcy - powiedział Cybulski.

Jak zaznaczył, ściągalność podatków jest kluczowa dla funkcjonowania państwa i sprostania jego nowym wyzwaniom.

Podatki to jest to źródło, z którego żyje społeczeństwo. 500 plus nie byłoby możliwe, gdyby nie podatki. Musimy realizować następne projekty ekonomiczne, gospodarcze, społeczne, niezmiernie potrzebne, ale do tego potrzebny jest właśnie podatek, który musimy wpłacać my, obywatele. Widzimy realne wyniki tych podatków - zaznaczył Cybulski.

Ściągalność podatku VAT jest coraz lepsza. Od lipca namierzono ok. 600 karuzel VAT na kwotę pow. 500 mln zł. Do izb administracji skarbowej wpłynęło 42-43 mld.