Auta elektryczne w końcu zaskoczą

Należy się spodziewać, że upowszechnienie aut elektrycznych następować będzie skokowo - mówił w czwartek w Poznaniu wiceminister energii Michał Kurtyka. Przypomniał, że do 2020 r. Polska rozbuduje infrastrukturę niezbędną do rozwoju elektromobilności

Wiceminister przyjechał do stolicy Wielkopolski na największe motoryzacyjne wydarzenie targowe w kraju, targi Poznań Motor Show. W ramach targów, w czwartek zorganizowano kongres elektromobilności MOVE.

Michał Kurtyka był pytany przez dziennikarzy o rządowe plany dotyczące miliona elektrycznych pojazdów na polskich drogach do 2025 r.

Czy osiągniemy w 2025 roku dokładnie 1 mln samochodów elektrycznych nie wiem, natomiast istotne jest to, że postawienie sobie pewnego celu strukturyzuje cały system. Milion to jest bardzo dużo, jeżeli popatrzymy na to z perspektywy tego, ile dzisiaj jeździ na świecie pojazdów elektrycznych. Ale jest to bardzo mało, jeżeli odniesiemy to do ogólnej liczby pojazdów jeżdżących po Polsce. My mamy około dwudziestu kilku milionów pojazdów. Ten milion to jest ok. 5 proc. Jeżeli spojrzymy na przykład pojazdy napędzane LPG, to widzimy, że stała, konsekwentna polityka regulacyjna, polegająca na wspieraniu LPG, doprowadziła do tego, że obecnie mamy 2,5 mln takich pojazdów - powiedział.