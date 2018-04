Skrót wiadomości ze spółek giełdowych - czwartek

Skrót najważniejszych wiadomości ze spółek giełdowych w czwartek

Modelowa marża rafineryjna PKN Orlen w marcu 2018 r. wyniosła 4,3 USD na baryłce wobec 4,1 USD w lutym - poinformował PKN Orlen na swojej stronie internetowej.

Lotos szacuje, że modelowa marża rafineryjna spółki w marcu 2018 r. wyniosła 6,78 USD/bbl wobec 6,71 USD/bbl w lutym - poinformowała grupa na stronie internetowej.

Grupa Azoty szacuje, że jest około 30 banków i instytucji zainteresowanych finansowaniem projektu Polimery Police, a w drugiej połowie roku ma powstać krótka lista - poinformował wiceprezes Grupy Azoty Paweł Łapiński. Dodał, że wybór generalnego wykonawcy i banków nastąpi pod koniec 2019 roku. Grupa Azoty spodziewa się, że do 2022 roku jej nakłady inwestycyjne będą stopniowo rosły, dlatego przygotowuje się do pozyskiwania finansowania z zewnątrz na te cele. Jedną z opcji jest emisja obligacji, ale raczej nie teraz, lecz w kolejnych latach - poinformował wiceprezes Grupy Azoty Paweł Łapiński. Grupa Azoty cały czas szuka spółek z szeroko pojętego sektora chemii, które potencjalnie mogłyby stać się przedmiotem przejęcia - poinformował wiceprezes Grupy Azoty Paweł Łapiński. Dodał, że obecnie analizowane cele to wyłącznie podmioty zagraniczne. Pozytywny wpływ nowej instalacji poliamidów o zdolnościach produkcyjnych na poziomie 80 tys. ton rocznie, która została uruchomiona jesienią zeszłego roku, powinien być widoczny w wynikach Grupy Azoty już od pierwszego kwartału 2018 roku - poinformował wiceprezes Grupy Azoty Paweł Łapiński.

Rozstrzygnięcie arbitrażu PGNIG-Gazprom nie jest spodziewane w kwietniu, ale do końca miesiąca powinno być wiadome w jakim terminie zapadnie postanowienie - poinformował w czwartek prezes PGNiG Piotr Woźniak.

Orbis chce wypłacić z zysku netto za 2017 rok 1,60 zł dywidendy na akcję - poinformowała spółka w komunikacie. Taką propozycję zarząd spółki przedstawi walnemu zgromadzeniu Orbisu.

Sprzedaż spółek dystrybucyjnych z grupy Inter Cars wyniosła w marcu 2018 roku 611 mln zł, co oznacza spadek rdr o 2,7 proc. - podała spółka w komunikacie. Narastająco od początku roku sprzedaż grupy wzrosła rdr o 6,4 proc. do 1.635 mln zł.

Wniosek Mabionu o dofinansowanie projektu rozbudowy centrum badawczo-rozwojowego został wybrany w konkursie w ramach programu Inteligentny Rozwój 2014-2020 - poinformował Mabion w komunikacie. Kwota dofinansowania może sięgnąć 63,25 mln zł.

Wniosek Mabionu o dofinansowanie projektu rozbudowy centrum badawczo-rozwojowego został wybrany w konkursie w ramach programu Inteligentny Rozwój 2014-2020 - poinformował Mabion w komunikacie. Kwota dofinansowania może sięgnąć 63,25 mln zł.

Grupa Echo Investment sprzedała w I kwartale 2018 roku umowami przedwstępnymi 348 mieszkań wobec 257 mieszkań rok wcześniej, co oznacza wzrost rdr o 35,4 proc. - wynika z komunikatu dewelopera.

Zysk netto BGK w 2017 roku wyniósł 518 mln zł - powiedziała podczas czwartkowego śniadania prasowego Beata Daszyńska-Muzyczka, prezes BGK.

Marvipol Development sprzedał w pierwszym kwartale 2018 roku 200 lokali, a przekazał klientom 30 - podała spółka w komunikacie. Dla porównania, w pierwszym kwartale 2017 roku Marvipol sprzedał 180 lokali.

Rozpowszechnianie płatne razem ogólnopolskich dzienników w lutym 2018 roku spadło rok do roku o 9,6 proc. do 660,9 tys. sztuk. W porównaniu ze styczniem spadek wyniósł 0,9 proc. - wynika z danych Związku Kontroli Dystrybucji Prasy (ZKDP).

Rada nadzorcza KGHM unieważniła postępowanie kwalifikacyjne na stanowiska prezesa i wiceprezesa ds. aktywów zagranicznych w KGHM - poinformował KGHM w komunikacie prasowym.

Esotiq & Henderson w 2018 r. skupi się na rozwoju organicznym głównie poprzez franczyzę, planuje wejść do kilku nowych krajów. Chce utrzymać marżę brutto na sprzedaży i stawia na rozwój e-sprzedaży - poinformował prezes Adam Skrzypek.

UOKiK wydał bezwarunkową zgodę na przejęcie przez Maxima Grupe bezpośredniej kontroli nad Emperia Holding - podała Maxima Grupe w komunikacie.

Rainbow Tours i jej spółki zależne zawarły z Bankiem Gospodarstwa Krajowego umowę długoterminowego kredytu inwestycyjnego o wartości do 15,5 mln euro - podała spółka w komunikacie. Środki mają służyć finansowaniu inwestycji hotelowych w Grecji.

Auto Partner planuje skoncentrować się w 2018 roku na poprawie rentowności, szczególnie zysku netto - poinformowali przedstawiciele spółki na konferencji.

Grupa Robyg zakontraktowała w I kw. 2018 roku 914 lokali, po uwzględnieniu rezygnacji klientów - poinformowała spółka w komunikacie.

Porozumienie akcjonariuszy spółki Calesco, w którego skład wchodzą cztery osoby fizyczne, wzywa do sprzedaży 205.055 akcji Calesco po 1 zł za sztukę - podał pośredniczący DM BDM. Akcje Calesco są notowane na NewConnect.

Notowana na NewConnect Aforti Holding chce przejść na rynek główny pod koniec 2018 lub w pierwszym kwartale 2019 r. - poinformował prezes spółki Klaudiusz Sytek na konferencji. Dodał, że w tym roku Aforti Holding spodziewa się trzycyfrowych wzrostów przychodów i zysku, a także utrzymania dwucyfrowej dynamiki wzrostu ROE rdr.

Unibep spodziewa się spadku marży brutto w segmencie generalnego wykonawstwa w 2018 roku do ok. 3 proc. - poinformował na konferencji wiceprezes ds. finansowych Sławomir Kiszycki. Zarząd oczekuje wyższych przychodów niż w roku ubiegłym i zamierza rekomendować wypłatę dywidendy.

Unibep uchwalił program emisji obligacji o łącznej wartości nominalnej do 80 mln zł - podała spółka w komunikacie.

Unibep zawarł ze Spółdzielnią Mieszkaniową „Służewiec” umowę na realizację w systemie generalnego wykonawstwa inwestycji mieszkaniowej w Warszawie - podał Unibep w komunikacie. Wynagrodzenie spółki za wykonanie inwestycji wynosi ok. 50 mln zł netto.

Unidevelopment zakłada, że będzie sprzedawał średnio w najbliższych latach około 600 mieszkań rocznie - poinformował na konferencji wiceprezes Unibepu ds. finansowych Sławomir Kiszycki. Spółka chce wydać na grunty w 2018 roku około 70 mln zł.

Walne ING BSK zdecydowało, że bank wypłaci 416,3 mln zł dywidendy, czyli 3,20 zł brutto na akcję - podał bank w komunikacie.

Obsługujący obecnie ok. 4,6 mln klientów detalicznych ING Bank Śląski zakłada w kolejnych latach utrzymanie stabilnego wzrostu liczby klientów, zarówno indywidualnych jak i korporacyjnych. Dużą wagę bank przykłada do pozyskiwania mikroprzedsiębiorstw, zatrudniających do 5 pracowników.

Wikana zawarła w pierwszym kwartale 2018 r. umowy deweloperskie i przedwstępne na 74 lokale wobec 63 przed rokiem - podała spółka w komunikacie.

Liczba zawartych przez grupę J.W. Construction w pierwszym kwartale 2018 r. umów deweloperskich, przedwstępnych umów sprzedaży lokali oraz płatnych rezerwacji wyniosła 426 - podała spółka w komunikacie. Szacowana liczba lokali, które zostaną rozpoznane w przychodach za pierwszy kwartał wynosi ok. 80 sztuk.

PAP, mw