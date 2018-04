Media: Tillerson wydał na konsultantów 12 mln USD

Rex Tillerson podczas krótkiego okresu sprawowania urzędu sekretarza stanu USA wydał na prywatnych konsultantów 12 mln dolarów. Niektórzy z konsultantów pobierali honoraria w wysokości 300 USD za godzinę - poinformował portal Politico.

Tillerson, który miał długoletnie doświadczenie jako szef koncernu ExxonMobil, jednego z największych na świecie, zatrudnił prywatnych doradców w celu restrukturyzacji amerykańskiego resortu dyplomacji.

Restrukturyzacja ta była spowodowaną planowaną przez prezydenta Donalda Trumpa redukcją budżetu Departamentu Stanu USA o 30 procent z ok. 60 mld dolarów w ostatnich latach urzędowania w Białym Domu prezydenta Baracka Obamy do ok. 40 mld USD.

Działania te były podyktowane także pragnieniem Tillersona, aby dostosować biurokrację resortu do standardów sektora prywatnego - podał w czwartek Politico, powołując się na dokumenty Departamentu Stanu, które znalazły się w posiadaniu portalu.

W ramach konsultacji większość pieniędzy otrzymała prywatna firma doradcza Deloitte. Wartość obowiązującego wcześniej kontraktu Deloitte z Departamentem Stanu, w okresie rządów Tillersona, została podwyższona ze 145 mln dolarów do potencjalnie 265 mln USD.

Tillersonowi w ramach „odchudzania” amerykańskiej dyplomacji udało się zlikwidować zaledwie kilkanaście stanowisk „specjalnych wysłanników”, jednak te oszczędności - zdaniem dziennikarzy Politico - nie miały nic wspólnego z działalnością konsultantów.

Dodatkowo zamiast korzystania z drogich i mało wartościowych porad konsultantów Deloitte, były sekretarz stanu mógł skorzystać za darmo z istniejących, podyktowanych „zdrowym rozsądkiem” analiz i planów zreformowania Departamentu Stanu - twierdzą dziennikarze Politico powołując się na wypowiedzi pracowników resortu.

Koszty „poronionej reformy Departamentu Stanu”, jak powiedział najwyższy rangą Demokrata w senackiej komisji spraw zagranicznych senator Robert Menendez, z pewnością pod koniec tego miesiąca będą tematem posiedzenia tej komisji zmierzającego do zatwierdzenia na stanowisku sekretarza stanu USA Mike’a Pompeo, który do tej pory był dyrektorem CIA.

Tillerson, który nigdy nie miał dobrych stosunków z prezydentem Trumpem, został zwolniony ze stanowiska sekretarza stanu 13 marca po niespełna 13 miesiącach kierowania amerykańską dyplomacją. O swoim zwolnieniu ze stanowiska Tillerson nie został poinformowany bezpośrednio przez Trumpa, lecz przez szefa kancelarii Białego Domu Johna Kelly’ego.

Na podst. PAP