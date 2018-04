Komisja śledcza ds. VAT już dzisiaj

Poseł PiS Waldemar Buda powiedział, że według informacji jakie posiada, projekt uchwały ws. powołania komisji śledczej ds. VAT zostanie złożony w piątek o godz.11. Poseł PiS stwierdził, że powołanie komisji to „właściwy kierunek”, od którego nie można odstąpić.

Politycy PiS zapowiadali, że projekt uchwały dotyczący powołania komisji śledczej ma zostać przedstawiony i złożony w Sejmie „bezpośrednio po świętach”. Rzeczniczka PiS Beata Mazurek potwierdziła w czwartek, że wniosek o powołanie komisji śledczej ds. wyłudzeń VAT zostanie złożony „najpóźniej w piątek”.

Poseł Buda zapytany w piątek w radiu Wnet, czy o godz. 11 Prawo i Sprawiedliwość złoży wniosek uchwały ws. powołaniu tej komisji, odparł: „tak, też mam taką informację, że będzie zgłoszona już konkretna uchwała”.

Zapowiadaliśmy takie działania już w poprzednim tygodniu i jest to niewątpliwie właściwy kierunek, od którego nie możemy odstąpić - powiedział Buda.

Wyraził też nadzieję, że Sejm zajmie się tą sprawą podczas kwietniowego posiedzenie. Jak dodał, wyłudzenia VAT to „nierozstrzygnięta sprawa, która dotyczy miliardów złotych”.

Zapytany, czy chciałby być członkiem komisji śledczej, powiedział, że wyraził taką gotowość.

Jeżeli kierownictwo klubu uzna, że mogę się przydać takiej komisji, to proszę bardzo; jeżeli są lepsze kandydatury, to nie mam z tym żadnego problemu - zadeklarował.

Zaznaczył jednocześnie, że żadne decyzje jeszcze nie zapadły.

Zgodnie z regulaminem Sejmu, projekt uchwały w sprawie powołania komisji śledczej może być wniesiony przez Prezydium Sejmu lub co najmniej 46 posłów. Do projektu dołącza się uzasadnienie wskazujące potrzebę i cel powołania komisji. Komisję śledczą powołuje oraz wybiera i odwołuje jej skład Sejm bezwzględną większością głosów.

Najbliższe posiedzenie Sejmu odbędzie się w dniach 11-12 kwietnia 2018 r.

We wrześniu ub.r. klub Kukiz‘15 złożył w Sejmie projekt uchwały ws. powołania komisji śledczej do zbadania prawidłowości i legalności działań organów i instytucji publicznych, podejmowanych celem zapobieżenia zaniżonym wpływom do budżetu państwa z podatku od towarów i usług i podatku akcyzowego. Projekt zakłada, że komisja miałaby badać okres od 2007 do 2017 roku.

Na podst. PAP