PGNiG: Nawet 3000 złotych dopłaty na wymianę pieca

PGNiG rusza z programem dopłat do wymiany starych pieców na paliwa stałe na rzecz ekologicznych kotłów gazowych. Zachętą do wyboru ogrzewania gazowego ma być dopłata do nowego pieca gazowego, a także – o czym wspominają przedstawiciele rządu – powolny spadek cen gazu.

Program PGNiG pod nazwą „Dofinansowanie nawet do 3000 zł” wpisuje się w rządowe działania antysmogowe i prorodzinne, dlatego w konferencji inauguracyjnej, która odbyła się w ubiegły czwartek w Warszawie wzięli udział Minister Energii Krzysztof Tchórzewski, Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Elżbieta Rafalska oraz Pełnomocnik Prezesa Rady Ministrów do spraw programu „Czyste Powietrze” Piotr Woźny.

PGNiG od dawna już namawia do zmiany starych pieców na paliwa stałe, będących w polskich warunkach, jednym z głównym źródeł smogu, na nowe kotły gazowe. Różne programy trwają już od 2016 r.

Jeszcze w 2016 r. zaczęliśmy od programu „Czyste źródło korzyści”, adresowanego do mieszkańców Krakowa, z którego skorzystało 3 tysiące osób – powiedział Henryk Mucha, prezes PGNiG Obrót Detaliczny. – W 2017 r. ruszył program „Przełącz się na gaz”, w ramach którego współpracujemy z samorządami. Ten program nadal trwa, do końca bieżącego roku chcemy mieć umowy z 60 samorządami, w ramach których będziemy wspierać wymianę tak zwanych pieców „kopciuchów” na piece gazowe – dodał.

Teraz PGNiG rozpoczyna program, który jest wyjątkowy. Spółka zamierza poprzez bezpośrednie dopłaty zachęcać do wymiany kopciuchów na ekologiczne kotły gazowe.

Dofinansowanie może wynieść nawet 3 tysiące złotych w przypadku dużych rodzin oraz tysiąc złotych w przypadku innych klientów – wyjaśnił Henryk Mucha. – Aby uzyskać takie dofinansowanie, należy przede wszystkim pozbyć się starego źródła ciepła, a następnie zakupić piec gazowy – dodał.

PGNiG podkreśla, że program ma charakter pilotażowy i jego kształt w przyszłości może ulec zmianie. Został jednak przygotowany na podstawie badań i jak przekonują przedstawiciele firmy kwoty dofinansowania mogą się okazać atrakcyjne dla odbiorców.

Jako spółka działamy w oparciu o rachunek ekonomiczny i z tego rachunku wynika, że tysiąc złotych to spora kwota wsparcia – powiedział Piotr Woźniak, prezes PGNiG. – Wiemy, że na rynku są programy, w ramach których dopłaca się do rat kapitałowych przy kredycie na zakup pieca gazowego. To są podobne kwoty jak w przypadku naszego programu, ale my dofinansowanie wypłacimy bezpośrednio na konto odbiorcy po pozytywnej weryfikacji wniosku – dodał.

Są także inne korzyści. Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo uruchamiając program wsparcia wymiany pieców węglowych na kotły gazowe wpisuje się w rządowe działania antysmogowe. Przede wszystkim celem programu jest zmniejszenie smogu, generowanego przez indywidualne kotły, których konstrukcja jest już przestarzała, a na domiar złego spala się w nich paliwo złej jakości.

22 lutego Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdził, że Polska nie ustanowiła skutecznego systemu ochrony obywateli przez złym powietrzem – powiedział Piotr Woźny, odpowiedzialny w rządzie za walkę ze smogiem. – To orzeczenie stanowi ostatni dzwonek, musimy poprawić jakość powietrza w Polsce. Przypominam, że na słynnej liście WHO, na której umieszczono 50 miast europejskich miast o najgorszym powietrzu, znalazły się aż 33 miasta polskie – dodał. Mamy prawie 3 mln domów ze starymi kotłami, w których spala się paliwo niskiej jakości, co jest główną przyczyną smogu zimowego – powiedział Krzysztof Tchórzewski, minister energii. - W walce ze smogiem możemy wykorzystać gaz ziemny, który jest paliwem niskoemisyjnym. Prowadzimy działania, aby upowszechnić wykorzystanie gazu w gospodarstwach domowych.

Aby zwiększyć dostępność gazu, konieczne są nakłady na rozbudowę sieci gazowniczej. Jest jeszcze jeden ważny czynnik, czyli cena tego paliwa. Jednym z powodów, dla którego wielu Polaków pali w piecach paliwem złej jakości, jest niski koszt jego zakupu. Gaz zaś jest często droższy. To się jednak ma zmienić.

Od 2015 roku ceny gazu ziemnego spadły o 11 proc. To są skutki naszych działań. Mało tego, od 1 kwietnia została obniżona cena gazu dla większych odbiorców komunalnych. Te wszystkie kroki oraz działania, związane z poprawą jakości węgla sprzedawanego w Polsce, sprawiają, że jesteśmy coraz bliżej sytuacji, w której to ceny gazu oraz paliwa stałego zostaną zrównane – powiedział Tchórzewski.

Akcja PGNiG wpisuje się także rządową politykę wsparcia dla rodzin wielodzietnych. Firma podpisała specjalne porozumienie z Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Socjalnej dzięki któremu większą kwotę dopłaty do wymiany pieca, czyli owe 3 tys. zł, mogą otrzymać tylko te rodziny, które uzyskały Kartę Dużej Rodziny.

Zniżki dla posiadaczy Karty Dużej Rodziny oferuje już 3,8 tys. firm w ponad 16 tysiącach lokalizacji. Widać, że polityka wspierania rodziny nie byłaby możliwa bez współpracy z firmami. Dlatego cieszę się bardzo, że wśród partnerów wspierających duże rodziny pojawił się tak ważny podmiot jak PGNiG – powiedziała Elżbieta Rafalska, minister rodziny, pracy i polityki społecznej.

Program „Dofinansowanie nawet do 3000 zł” wspiera także cele kampanii edukacyjnej pod nazwą „Rodzice i dzieci, Powietrze bez śmieci”, prowadzonej przez Fundację PGNiG od listopada ubiegłego roku, dedykowanej przede wszystkim do uczniów szkół podstawowych i ich rodziców. Do akcji edukacyjnej przystąpiło blisko 1000 szkół i prawie 170 gmin z całej Polski. Najwięcej uczestników zgłosiło się do programu na Śląsku, w Małopolsce i na Mazowszu – czyli z regionów, gdzie problem z jakością powietrza jest największy.

Wszystkie szkoły, które zgłosiły się do programu, otrzymały specjalne zestawy edukacyjne ze scenariuszami lekcji oraz pomysłami na doświadczenia i eksperymenty naukowe dla klas I–III. Trzy placówki, które wykorzystają je w najbardziej kreatywny sposób otrzymają nowoczesne wyposażenie sal przyrodniczych o wartości 30 tysięcy złotych. Z kolei spośród zgłoszonych gmin Polacy w internetowym głosowaniu wybrali 5 lokalizacji, w których powstaną Naukowe Stacje Zabaw PGNiG, czyli nowoczesne edukacyjne place zabaw o łącznej wartości ponad 500 tysięcy złotych.

Zaczęliśmy od działań edukacyjnych, ponieważ jesteśmy przekonani, że konsekwentna budowa świadomości ekologicznej jest kluczowa do oczyszczenia polskiego powietrza. Teraz wykonujemy kolejny krok i oferujemy konkretne wsparcie dla osób zainteresowanych ekologicznym ogrzewaniem gazowym. Jesteśmy przekonani, że jego popularyzacja pozwoli nam wszystkim oddychać czystym powietrzem w przyszłości – powiedział Henryk Mucha, Prezes PGNiG Obrót Detaliczny.

Zgodnie z planem, obecnie PGNiG rozpoczął akcję informacyjną, zaś od 2 maja rozpocznie zbieranie wniosków o dofinansowanie. O tym, kto uzyska wsparcie w kwocie 1 tys. lub 3 tys. zł zdecyduje kolejność zgłoszeń. W przypadku posiadaczy Karty Dużej Rodziny konieczna będzie także rejestracja. Cały program – o ile nie zostaną wcześniej wyczerpane środki – ma zakończyć się 31 grudnia tego roku.