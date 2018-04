W. Brytania: Podatek ma pomóc w walce z otyłością

Nowy podatek od słodkich napojów wszedł w piątek w życie w Wielkiej Brytanii. Jego celem jest ograniczenie spożywania cukru przez najmłodszych i zmniejszenie otyłości wśród dzieci.

Nasze nastolatki co roku konsumują średnio równowartość wanny wypełnionej słodkimi napojami, co przyczynia się do niepojącego rozwoju otyłości w kraju - napisał w oświadczeniu przedstawiciel resortu ds. zdrowia Steve Brine.