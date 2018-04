Kopalnia Krupiński pójdzie w ręce Brytyjczyków?

- Ministerstwo Energii otworzyło się na możliwość sprzedaży kopalni Krupiński. Wyjaśnienia wymaga wiele kwestii formalno-prawnych - ocenił w piątek szef śląsko-dąbrowskiej Solidarności Dominik Kolorz. Związek wspiera działania na rzecz reaktywacji kopalni przez inwestora

W czwartek w siedzibie Ministerstwie Energii odbyło się spotkanie szefów resortu z przedstawicielami brytyjskiej firmy Tamar Resources i reprezentantami Solidarności, dotyczące planów wznowienia wydobycia w kopalni Krupiński w Suszcu. Brytyjczycy są gotowi kupić i reaktywować zakład; zadeklarowali chęć podpisania listu intencyjnego w sprawie.

Jak podało w czwartek ministerstwo, przedstawiciele strony społecznej oraz firmy Tamar zostali poinformowani, że ze względu na udzieloną wcześniej pomoc publiczną zbycie kopalni jest możliwe, ale tylko na cele nie górnicze. W odpowiedzi przedstawiciele Tamar Resources zadeklarowali, że - w przypadku ewentualnej inwestycji - spółka może samodzielnie podjąć się zmiany kategorii obiektu. W piątek szef śląsko-dąbrowskiej „S” ocenił, że obecne stanowisko ministerstwa daje możliwość przyszłej sprzedaży kopalni.

Kolorz zaznaczył, że do wyjaśnienia pozostaje szereg spraw formalno-prawnych. Dwie podstawowe to - jak mówił - kwestia dotycząca notyfikacji pomocy publicznej dla sektora górniczego oraz problem koncesji.

W przypadku notyfikacji pomocy publicznej chodzi o to, iż resort energii twierdzi, że choć co prawda istnieje możliwość sprzedaży kopalni Krupiński inwestorowi, to nie można będzie w tym zakładzie prowadzić działalności wydobywczej. Z analiz naszych ekspertów wynika, że taka interpretacja to jakaś pomyłka. Umówiliśmy się, że zostanie skierowane wystąpienie do Komisji Europejskiej z pytaniami na ten temat, aby rozwiać wątpliwości i wyjaśnić różnice interpretacyjne - powiedział Dominik Kolorz.