Papież zachęca do modlitwy za rządzących gospodarką

Papież Franciszek zachęcił do modlitwy za osoby odpowiedzialne za gospodarkę. Prezentując w orędziu wideo intencje modlitewne na kwiecień, zaapelował o odwagę, by zmienić system ekonomiczny tak, aby w centrum jego uwagi był człowiek i jego godność.

W kolejnym przesłaniu, rozpowszechnionym w siedmiu językach przez Światową Sieć Modlitwy Papieskiej, Franciszek mówi: „Ekonomia nie może tylko domagać się zwiększenia rentowności, redukując rynek pracy, czego konsekwencją są nowi wykluczeni”.

Musi za to, dodaje papież, „podążać drogą przedsiębiorców, polityków, myślicieli i działaczy społecznych, którzy na pierwszym miejscu stawiają człowieka i czynią wszystko, co możliwe, by zapewnić szanse na godną pracę”.

Połączmy nasze głosy, aby odpowiedzialni za myśl i za zarządzanie gospodarką mieli odwagę odrzucić ekonomię wykluczenia i potrafili otworzyć nowe drogi - apeluje Franciszek.

Na podst. PAP