Minister rolnictwa odpiera zarzuty

Zarzuty, że nie dbam o interesy rolników są bezpodstawne - powiedział minister rolnictwa Krzysztof Jurgiel, odnosząc się do zarzutów kilkudziesięciu osób protestujących w piątek w Warszawie. Domagają się oni dymisji ministra Jurgiela.

Pod siedzibą PiS przy Nowogrodzkiej w Warszawie rolnicy związani z rolniczym OPZZ domagali się m.in. wypłaty odszkodowań i rekompensat wszystkim rolnikom poszkodowanym od 2014 r. z powodu afrykańskiego pomoru świń (ASF) i odstąpienia od wygaszania produkcji trzody chlewnej. Ich zdaniem, minister rolnictwa Krzysztof Jurgiel nie chroni należycie interesów rolników i „nie radzi sobie z ich problemami”.

Wznoszono też okrzyki: „Jurgiel musi odejść”. Czytaj także: Rolnicy walczą o odszkodowania

Izdebski poinformował, że od przyszłego tygodnia na stronie internetowej rolniczego OPZZ będzie publikowana „czarna księga krzywd rolników”.

Wszyscy rolnicy, którzy są w jakikolwiek sposób poszkodowani, czy to przez ASF, czy to przez brak wypłaty z odszkodowań z innego tytułu, czy ścigani przez komorników, prosimy o zgłaszanie się do naszej centrali, będziemy zbierali protokoły i taka księga będzie zbierana i publikowana - powiedział.