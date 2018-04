Wkrótce PPL przejmie zarządzanie Radomiem

Jeszcze w drugim kwartale tego roku Przedsiębiorstwo Państwowe „Porty Lotnicze” (PPL) powinno stać się podmiotem zarządzającym lotniskiem w Radomiu, a w ciągu następnych kilku miesięcy powinien rozpocząć się proces inwestycyjny - powiedział w sobotę wicemarszałek Senatu Adam Bielan.

Dzisiaj to jest 80 proc. prawdopodobieństwa, że jeszcze w tym kwartale PPL stanie się podmiotem zarządzającym lotniskiem w Radomiu - powiedział Bielan (Porozumienie) na sobotniej konferencji parlamentarzystów PiS w Radomiu.

Według niego, w ciągu kilku kolejnych miesięcy powinien rozpocząć się proces inwestycyjny.

Zdaniem wicemarszałka Senatu, jeśli te terminy zostaną dotrzymane, to jest duża szansa, że loty z rozbudowanego lotniska w Radomiu rozpoczęłyby się w sezonie zimowym 2019/2020.

Bielan podkreślił, że wraz z rozbudową radomskiego lotniska w jego okolicy potrzebna będzie m.in. odpowiednia infrastruktura hotelowa.

Jedną sprawą są hotele, które będą wybudowane przez spółki PPL, a co innego to zainteresowanie ich budową przez podmioty prywatne” - stwierdził Bielan.

Jego zdaniem lotnisko w Radomiu może stać się drugim największym w Polsce.

Będzie porównywalne - w najgorszym wypadku do lotniska w Krakowie, a w najlepszym - do lotniska Chopina sprzed kilku lat, kiedy obsługiwało ono ok. 10 mln pasażerów rocznie - stwierdził wicemarszałek Senatu.