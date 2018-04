Rosjanie straszą Trumpa. Eskalacja nieunikniona?

Domniemany atak chemiczny we Wschodniej Gucie, o który USA oskarżyły syryjskie siły rządowe, zarzucając Rosji odpowiedzialność za działania Damaszku, tworzy ryzyko bezpośredniej konfrontacji militarnej USA i Rosji w Syrii - ocenia dziennik „Kommiersant”

W poniedziałkowym wydaniu rosyjska gazeta zwraca uwagę, iż do ataku doszło w czasie, gdy pogłębia się kryzys w stosunkach między Moskwą i Waszyngtonem. Powołując się na źródło zbliżone do Departamentu Stanu USA, „Kommiersant” podaje, że w tym tygodniu w Białym Domu omawiane będą nowe sankcje wobec Rosji.

Po domniemanym ataku chemicznym prezydent Donald Trump zapowiedział, że Rosja będzie musiała zapłacić za poparcie, udzielane władzom Syrii, z kolei MSZ Rosji kategorycznie zaprzeczyło doniesieniom, że we Wschodniej Gucie użyta została broń chemiczna - wskazuje „Kommiersant”. Departament Stanu USA w bezprecedensowo kategorycznej formie obarczył Rosję odpowiedzialnością za incydent - podkreśla dziennik.

Cytując komentarz prezydenta Donalda Trumpa, który ocenił, iż Rosja i Iran są odpowiedzialne za działania prezydenta Syrii Baszara el-Asada, „Kommiersant” konstatuje, że Trump potwierdził swą determinację, by pójść na dalszą eskalację w stosunkach z Moskwą.

„Kommiersant” powołując się na oceny rosyjskiego Sztabu Generalnego twierdzi, że coraz bardziej realna staje się realizacja w Syrii przez administrację Trumpa siłowego scenariusza. Przy czym, jak zastrzega, powołując się na źródło wojskowe, nie ma widocznych dowodów gotowości USA do bezzwłocznego przeprowadzenia ataku rakietowego w Syrii. Źródło to jednocześnie wyraża przypuszczenie, że decyzję o takim ataku USA mogą podjąć na początku następnego tygodnia.

Uwzględniając, że we Wschodniej Gucie i innych prowincjach znajdują się rosyjscy doradcy wojskowi (…), najważniejsze jest niedopuszczenie do tego, by oni zginęli - powiedziało to źródło.