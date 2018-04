Rynek pracy zdecydowanie pracownika

Przeciętnie 2,5 miesiąca potrzebuje pracownik na znalezienie nowej pracy – wynika z najnowszych badań Instytutu Badawczego Randstad. Przy czym co druga osoba, spośród ankietowanych, znalazła pracę w ciągu miesiąca, a prawie 30 proc. potrzebowała na to 2 do 3 miesięcy.

Jak wynika z badania jeszcze 2-3 lata temu przeciętny pracownik potrzebował ponad 3,5 miesiąca na znalezienie pracy. Teraz 2 na 5 pracowników wskazało, że czas szukania nowego miejsca pracy był krótszy niż zakładano.

To jak długo aktualnie szukamy zatrudnienia jest jednym z czynników, które świadczą o charakterze rynku pracy. Pozwala wnioskować czy więcej mają na nim do powiedzenia pracownicy czy pracodawcy. Dzisiaj mówimy o poprawiającej się sytuacji pracowników, bo w przypadku utraty stanowiska jesteśmy w stanie szybciej znaleźć nowe – ocenia Monika Hryniszyn z zarządu Instytutu.

70 proc. respondentów wskazywało, że powodem zmiany miejsca pracy było m.in. lepsze wynagrodzenie i korzystniejsza forma zatrudnienia. Innym - ciekawym wynikiem – jest wzrost do 40 proc. (z 30 proc. w IV kw. 2017 r. i z 7 proc. w III kw. 2017 r.) odsetka niezadowolonych z poprzedniego pracodawcy. Znacząco rośnie wynik procent osób, które decydują się na zmianę pracy a z powodu warunków pracy (z 64 proc. do 70 proc. w ujęciu kwartalnym), przy czym na wynagrodzenie wskazuje połowa respondentów.

Z badania wynika, że 7 na 10 ankietowanych pracowników jest zadowolonych ze swojej pracy i jest to wynik porównywalny do tego z poprzedniego badania. W najbliższym czasie pracę zamierza zmienić 1/3 spośród respondentów. Wśród osób, które zmieniły miejsce zatrudnienia w ostatnich 6 miesiącach, połowa ma zamiar zmienić pracę.

Ankietowani, wśród oczekiwań wobec pracodawcy, wymieniają przede wszystkim wyższą pensję (79 proc.); dogodną formę zatrudnienia (43 proc.); zapewnienie możliwości rozwoju (39 proc.).

Badanie pokazuje także, że nie rośnie ryzyko utraty pracy. Obawy te wyraźnie wskazuje 7 proc. ankietowanych, a 21 proc. uważa, że nie jest ono ani duże, ani małe. Ponad 2/3 badanych ocenia, że w ciagu pól roku jest w stanie znaleźć pracę co najmniej tak dobrą jak obecna.