Polak prezesem w globalnym koncernie

Jacek Olczak objął stanowisko Prezesa ds. Operacyjnych Philip Morris International (PMI) w szwajcarskiej centrali firmy. Od teraz będzie zarządzać wszystkimi rynkami, na których działa firma. W przeszłości zarządzał rynkiem niemieckim. To kolejny znaczący awans Polaka w wiodącej międzynarodowej firmie tytoniowej, która zatrudnia na świecie 81 000 ludzi. Powołanie Jacka Olczaka na nowopowstałe stanowisko jest następnym krokiem w kierunku transformacji firmy i stworzenia świata bez dymu tytoniowego

W nowej roli Jacek Olczak jest odpowiedzialny za wdrażanie globalnej strategii PMI oraz realizację planów komercyjnych firmy zarówno w obszarze produktów z potencjałem obniżonego ryzyka, w których tytoń jest podgrzewany (np. IQOS), jak również wyrobów tradycyjnych.

Jacek jest ceniony za swoją niezwykłą inteligencję i umiejętności przywódcze. Przez całą swoją karierę zawsze osiągał ponadprzeciętne wyniki z zachowaniem wysokich standardów. Prezentuje najwyższy poziom przedsiębiorczości i kreatywności. Do nowych, złożonych wyzwań podchodzi z entuzjazmem i pasją – powiedział André Calantzopoulos, Dyrektor Generalny PMI.

Jak podaje firma w komunikacie, PMI przechodzi największą transformację nie tylko w historii firmy, ale również całej branży. Jej celem jest zbudowanie przyszłości bez dymu tytoniowego, również w Polsce. Działania PMI w tym zakresie koncentrują się na dostarczaniu dorosłym palaczom gamy produktów stanowiących lepszą alternatywę. Produkty z potencjałem obniżonej szkodliwości (w porównaniu z paleniem papierosów) mogą być satysfakcjonującym zamiennikiem dla tradycyjnych wyrobów tytoniowych. Najbardziej zaawansowanym produktem alternatywnym PMI jest IQOS, który elektronicznie podgrzewa tytoń. Nasze portfolio produktów bezdymnych zawiera również e-papierosy oraz inne technologie wytwarzające aerozol z nikotyną, w których nie dochodzi do procesu spalania.

Innowacyjny system IQOS, dostępny również w Polsce, podgrzewa tytoń w temperaturze ok. 300 stopni Celsjusza, bez spalania go, wytwarzając aerozol, który ma średnio 90 procent mniej szkodliwych substancji – poza nikotyną – niż dym papierosowy. Ponadto, IQOS nie wytwarza dymu ani popiołu, lecz aerozol, który ma o wiele mniej intensywny zapach niż dym z papierosów. Do tej pory na badania, rozwój oraz produkcję firma przeznaczyła ponad 4,5 miliarda dolarów. Produkt dostępny jest na blisko 40 rynkach na świecie. W skali globalnej liczba palaczy, którzy zrezygnowali z papierosów na rzecz IQOS wynosi już prawie 5 milionów. Każdego dnia, ok. 10 tysięcy kolejnych palaczy na świecie rezygnuje z tradycyjnych wyrobów tytoniowych na rzecz IQOS.

Badania nad IQOS były prowadzone również w Polsce, w Ośrodku Badań Klinicznych w Kajetanach oraz Instytucie Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN, gdzie naukowcy zrealizowali nowatorskie w skali świata badanie wpływu aerozolu wytwarzanego przez IQOS na mitochondria komórek nabłonka oskrzeli. Philip Morris International przeprowadził także kilka projektów badawczych we współpracy z Politechniką Warszawską. Prawdopodobnie awans Jana Olczaka wiąże się właśnie ze skuteczną promocją tego niełatwego w promocji produktu.

Polacy cenieni w PMI

Wielu Polaków pełni odpowiedzialne funkcje w globalnych strukturach firmy Philip Morris International Inc. Jak podaje spółka, są cenieni za umiejętności przywódcze, strategiczne myślenie oraz osiągane wyniki, a dzięki temu zajmują coraz wyższe pozycje w całej organizacji. Np. Michał Mierzejewski jest prezesem zarządu i dyrektorem zarządzającym Philip Morris na Polskę i kraje Bałtyckie. Za przykład można też podać karierę Mirosława Zielińskiego, prezydenta ds. nauki i innowacji, Andrzeja Dąbrowskiego, pezesa Philip Morris w Meksyku oraz Aleksandra Grzesiaka, wiceprezydenta marki ds. sprzedaży detalicznej i internetowej, czy Aleksandry Samulewicz, wiceprezydent ds. produktów o potencjale obniżonej szkodliwości na region UE. Świadczy o tym również kariera Jacka Olczaka, który był pierwszym polskim Prezesem Zarządu Philip Morris Polska. Następnie pełnił tę funkcję również w Niemczech i Austrii oraz Rumunii. W latach 2009 – 2012 był Prezesem na Unię Europejską, w 2012 r. został Dyrektorem Zarządzającym ds. Finansowych globalnego PMI. Jacek Olczak jest związany z PMI od 1993 r.

Wciąż mało nas

Polaków rozdających karty w globalnych koncernach nie jest zbyt wielu. Wśród nielicznych można wymienić Jacka Pawlaka - prezesa Toyota Central Europe, Artura Litarowicza - wiceprezesa P&G na Europę, Wojciecha Halarewicza - wiceprezesa ds. komunikacji w Mazda Motor Europe, Marka Andryszaka - dyrektora operacyjnego w TUI Deutschland oraz Piotra Juchę - senior vice president w Global restaurant development & restaurant solutions group w McDonald’s.

mw