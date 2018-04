Bezrobocie w marcu spadło do 6,6 proc.

W marcu bezrobocie wyniosło 6,6 proc. - poinformował resort pracy. Oznacza to spadek o 0,2 pkt. proc. w stosunku do lutego. Jak podaje Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, liczba bezrobotnych wyniosła w marcu 1,09 mln i w porównaniu do lutego tego roku spadła o 33,2 tys. osób, czyli o 2,9 proc.

W ubiegłym roku stopa bezrobocia była o 1,4 pkt. proc. wyższa i wynosiła 8 proc.

Względny (procentowy) spadek liczby bezrobotnych w marcu 2018 roku w porównaniu do stanu z końca lutego 2018 roku odnotowano we wszystkich województwach, przy czym najsilniejszy w województwach: lubuskim - o 4,9 proc. (o 1,3 tys. osób); zachodniopomorskim - o 4,0 proc. (o 2,2 tys. osób); opolskim - o 3,8 proc. (o 1 tys. osób) oraz warmińsko-mazurskim - o 3,7 proc. (o 2,4 tys. osób) – czytamy w informacji resortu.

Liczba wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej zgłoszonych przez pracodawców do urzędów pracy w marcu 2018 roku wyniosła 147 tys. i w porównaniu do lutego 2018 roku wzrosła o 17 tys. (o 13,1 proc.).

