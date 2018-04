Spadają ceny internetu

Z internetu stacjonarnego w 2017 roku korzystało około 70 proc. mieszkańców Polski, a ponad 25 proc. deklarowało, że korzysta z internetu mobilnego - wynika z badania konsumenckiego przeprowadzonego na zlecenie Urzędu Komunikacji Elektronicznej.

Jak informuje urząd, średnia prędkość posiadanego dostępu do sieci w stałej lokalizacji wyniosła w przypadku klientów indywidualnych około 83 Mb/s, natomiast w przypadku klientów korzystających z dostępu mobilnego średnia prędkość usługi kształtowała się na poziomie około 75 Mb/s.

Z badania wynika, że dla konsumentów istotna jest wysokość rachunku za internet. W przypadku internetu stacjonarnego uznało tak blisko 37 proc. respondentów.

Urząd informuje w styczniu 2018 r. ceny za stacjonarny dostęp do internetu kształtowały się na poziomie od 24,46 zł do 118,24 zł. Oznacza to, że w porównaniu z 2014 r. stawki spadły. Szczególnie widoczne było to w przypadku usługi o szybkości mieszczącej się w przedziale od 30 Mb/s do 100 Mb/s włącznie, gdzie ceny zmalały w tym czasie o 37 proc. Koszty ponoszone przez użytkowników spadły bowiem z ponad 80 zł w 2014 r. do około 51 zł w 2018 r.

W przypadku klientów instytucjonalnych stawki za internet stacjonarny wyniosły w 2018 r. od 45,61 zł do 199,65 zł. Tu także ceny były niższe niż 4 lata temu - w przedziale od 30 Mb/s do 100 Mb/s włącznie stawki spadły ze średnio 90 zł w 2014 r. do 74 zł w 2018 r., czyli o 18 proc. - informuje UKE.

W przypadku internetu mobilnego deklarowana przez respondentów wysokość rachunku wyniosła średnio 43,30 zł. Około 33 proc. badanych określiło, że miało wykupioną usługę bez limitu danych, o czym decydowała właśnie cena (ponad 44 proc. respondentów).

Według analizy cen przeprowadzonej przez UKE stawki za internet mobilny dla klientów indywidualnych mieściły się w lutym 2018 r. w przedziale od 20,82 zł do 89,91 zł. Za 1 GB danych użytkownicy płacili od 0,08 zł do 2,08 zł. W porównaniu do 2014 r. nastąpił spadek cen we wszystkich kategoriach limitów danych. Największa różnica była widoczna w przypadku internetu mobilnego z limitem od 50 GB do 100 GB, gdzie średnia stawka za usługę spadła z 95,56 zł do 59,64 zł.

Analiza cen została wykonana przez Departament Strategii i Analiz Rynku Telekomunikacyjnego UKE, natomiast badanie konsumenckie zostało przygotowane przez konsorcjum spółek DANAE i Realizacja.

Na podst. PAP