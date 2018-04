Japończycy wyprzedają amerykańskie obligacje

Japońscy inwestorzy wyprzedają amerykańskie obligacje skarbowe. Tylko w lutym br. japoński portfel tych obligacji zmniejszył się o 3,6 biliona jenów (33,7 mld USD) - poinformowało w środę ministerstwo finansów Japonii.

Agencja dpa odnotowuje, że prawie osiągnięty został dotychczasowy „rekord” z kwietnia 2017 roku, wkrótce po objęciu prezydentury przez Donalda Trumpa, kiedy japońscy inwestorzy pozbyli się amerykańskich obligacji na sumę 3,7 biliona jenów.

Lutowa wyprzedaż amerykańskich obligacji przez Japończyków była siódmą z rzędu; to najdłuższa taka „seria wyprzedaży” - akcentuje dpa.

Japoński portfel obligacji państwowych USA to ok. 1,1 biliona dolarów, co stawia Japonię pod tym względem na drugim miejscu, po Chinach, które mają amerykańskie obligacje warte 1,2 biliona dolarów.

Japońscy inwestorzy zwracają się ostatnio coraz częściej ku francuskim i niemieckim obligacjom. W lutym Japończycy powiększyli portfel niemieckich obligacji o ok. 300 mld jenów, a francuskich o ok. 600 mld. Jako powód wskazuje się m.in. mocną walutę europejską, której kurs do dolara od czasu objęcia prezydentury w USA przez Donalda Trumpa wzrósł o jedną piątą.

Na podst. PAP