Zuckerberg się kaja

Facebook nie zrobił wystarczająco wiele, by zapobiec nadużyciom w gromadzeniu danych - przekazał w opublikowanym w poniedziałek pisemnym oświadczeniu Kongresowi USA szef tej firmy Mark Zuckerberg.

„Jest teraz jasne, że nie zrobiliśmy dosyć, by zapobiec szkodliwemu używaniu tych narzędzi (stworzonych przez firmę Cambridge Analytica - PAP)” - stwierdził w dokumencie udostępnionym przez komisję Kongresu ds. energii i handlu. „Chodzi o fake newsy, zagraniczne ingerencje w wybory oraz mowę nienawiści, jak również programowanie i ochronę danych” - wskazał.

„Nie mieliśmy dostatecznie szerokiego spojrzenia na naszą odpowiedzialność i to był duży błąd” - oznajmił Zuckerberg. „To był mój błąd i przepraszam. Ja założyłem Facebooka, ja go prowadzę i ja jestem odpowiedzialny za to, co się na nim dzieje” – dodał.