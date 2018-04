Niemiecka chemia zapanuje nad światem

Ministerstwo sprawiedliwości USA udzieliło zgody na zakup amerykańskiego koncernu biotechnologicznego Monsanto przez niemieckiego giganta farmaceutyczno-agrochemicznego Bayer. Powstanie największa na świecie firma zajmująca się pestycydami i nasionami.

Obie firmy obiecały wcześniej wyzbyć się części swoich aktywów, aby nie stwarzać monopolu. Ułatwiło to w ostatnich dniach wydanie przez ministerstwo zgody na fuzję i przełamało impas - podał w poniedziałek „Wall Street Journal”.

Po wiadomości o zgodzie USA akcje Monsanto wzrosły na giełdzie o 6,8 proc.

Niedawno w Waszyngtonie doszło do spotkania dyrektora wykonawczego Bayera Wernera Baumanna i prezesa Monsanto Hugh Granta z przedstawicielami amerykańskiego ministerstwa.

Wcześniej, 21 marca zielone światło dla gigantycznego przejęcia Monsanto przez Bayera dała Komisja Europejska. Antymonopolowe władze USA nadal jednak miały zastrzeżenia i po warunkowej zgodzie KE departament sprawiedliwości USA wydał oświadczenie stwierdzające, że transakcja może mieć niezamierzone skutki dla amerykańskich rolników i konsumentów. Powołał się przy tym na przykład rynku nasion zmodyfikowanych genetycznie, które są powszechnie stosowane w USA, ale w Europie w większości objęte są zakazem.

Nie jest jasne, kiedy zgoda amerykańskiego ministerstwa zostanie sfinalizowana.

Bayer podał w oświadczeniu, że spodziewa się sfinalizowania transakcji w drugim kwartale tego roku.

Rzeczniczka Monsanto wskazała na zeszłotygodniowe oświadczenie koncernu o jego zarobkach, w którym amerykański koncern podał, że „nadal jest przekonany o zbiorowej zdolności firm do uzyskania wymaganych zgód w drugim kwartale kalendarzowym 2018 r. oraz w czasie przewidzianym w umowie”.

Przedstawiciele ministerstwa sprawiedliwości, a także firmy BASF, która w ramach porozumienia ma nabyć część aktywów Bayera w zakresie nasion, odmówili komentarza.

Zakup Monsanto przez Bayera to trzecia z megafuzji na rynku chemikaliów i nasion siewnych. W zeszłym roku doszło do fuzji działów rolniczych firm Dow Chemical i DuPont, które ostatecznie zostanie wejdą w skład nowej firmy o nazwie Corteva Agriscience. W zeszłym roku doszło też do sfinalizowanie sprzedaży za 43 mld dolarów szwajcarskiego producenta nasion i pestycydów Syngenta chińskiemu koncernowi China National Chemical Corp.

Bayer i Monsanto muszą jeszcze uzyskać dodatkowe zgody właściwych instytucji w Kanadzie i Meksyku.

PAP, sek