Zatrzymani za oszustwa na Forexie. Wyłudzili 18 mln zł

Funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji (CBŚP) zatrzymali 20 osób, które dopuściły się szeregu przestępstw popełnionych na szkodę pokrzywdzonych inwestujących na rynku FOREX. Zatrzymani usłyszeli zarzuty działania w zorganizowanej grupie przestępczej o charakterze międzynarodowym, a także dokonania oszustw na łączną kwotę ponad 18 milionów złotych na szkodę 350 inwestorów

Członkowie zatrzymanej grupy dopuszczali się przestępstw polegających na prowadzeniu bez wymaganego zezwolenia działalności w zakresie obrotu instrumentami finansowymi na rzecz podmiotów zarejestrowanych poza granicami Polski, a także popełnianiem oszustw w związku z inwestowaniem na rynku FOREX, m.in. instrumenty CFD.

Jak podaje we wtorek Prokuratura Krajowa, zatrzymania dokonano w toku postępowania, na polecenie prokuratora, 4 kwietnia 2018 roku. Dochodzenie prowadzi Prokuratura Okręgowa w Warszawie wspólnie z Wydziałem do Zwalczania Zorganizowanej Przestępczości Ekonomicznej Zarządu w Warszawie Centralnego Biura Śledczego Policji. Wielowątkowe śledztwo dotyczy działalności na terenie Warszawy i okolic zorganizowanej grupy przestępczej o charakterze międzynarodowym.

Zatrzymani to pracownicy spółki Amplio Investments zatrudnione na stanowiskach sprzedawcy, opiekuna klienta i managera. Zatrzymani pracownicy byli bezpośrednio zaangażowani w proces inwestycyjny – rozmawiali z klientami, bądź udzielali wskazówek bezpośrednio podległym im pracownikom.

W toku śledztwa ustalono, że podejrzani, wykorzystując prowadzone przez ich przełożonych działalności gospodarcze m.in. Amplio Investments sp. z o.o., Amplio Investments Maciej Z., Amplio Investments Mateusz W. i inne oraz funkcjonujące w ich ramach centra obsługi telefonicznej platform inwestycyjnych CFD 1000, VORTEX ASSETS, MIB 700, prowadzili, bez wymaganego zezwolenia, działalność w zakresie obrotu instrumentami finansowymi na tych platformach inwestycyjnych - informuje Prokuratura Krajowa. - Polegała ona między innymi na wskazywaniu osobom dokonującym inwestycji konkretnego sposobu inwestowania. Podczas rozmów telefonicznych pokrzywdzeni byli wprowadzani w błąd co do sposobu funkcjonowania platform inwestycyjnych, tożsamości osób prowadzących doradztwo inwestycyjne, zasad dotyczących inwestowania środków oraz ryzyka inwestycyjnego. Działając w ten sposób podejrzani doprowadzili kilkuset pokrzywdzonych do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w postaci środków powierzonych w celu inwestycji - czytamy w komunikacie.

Podejrzani, jako przedstawiciele platform CFD 1000, Vortex Assets, MIB 700, CFD 1000, kontaktowali się z potencjalnymi inwestorami, oferując im produkty mające zapewnić bardzo wysoki zysk, często sięgający kilkudziesięciu procent. Przekonanie klienta do rejestracji na platformie i dokonania pierwszej wpłaty należało do telefonistów – sprzedawców. Ich wynagrodzenie składało się z części stałej oraz z prowizji. Prowizja stanowiła procent od wpłaty dokonanej przez klienta.

Praca telefonistów – sprzedawców była nadzorowana przez managerów, których wynagrodzenie także składało się z części stałej i prowizji uzależnionej od sumy wpłat uzyskanej przez nadzorowaną grupę sprzedawców. Z kolei praca sprzedawców, opiekunów klientów była nadzorowana przez jednego, albo dwóch szefów biura. Natomiast organizacja biura, kontakt z osobami odpowiedzialnymi za prowadzenie platform oraz rozliczanie platform należało m.in. do osób, które zostały zatrzymane w październiku ubiegłego roku i które od tamtej pory przebywają w aresztach śledczych.

Na początkowym etapie współpracy „inwestycyjnej” podejrzane osoby proponowały inwestycje w debiuty giełdowe znanych spółek. W trackie kontaktu pokrzywdzony namawiany był do rejestracji na stronie platformy inwestycyjnej, przy czym uzyskiwał zapewnienie, iż ma do czynienia z brokerem oraz że inwestycja jest bezpieczna. W dalszej kolejności pokrzywdzeni byli namawiani do kolejnych wpłat, co miało być uzasadnione początkowymi sukcesami inwestycyjnymi. Do wpłat namawiali przydzieleni klientom opiekunowie, którzy mieli wskazywać w jakie instrumenty należy inwestować. Kolejnym krokiem było proponowanie nietrafionych inwestycji, które powodowały wyzerowanie kont pokrzywdzonych lub takie naliczenie opłat za transakcje, które również prowadziły do zerowego kapitału na rachunku klienta. Po pewnym czasie kontakt z przedstawicielami firmy się urywał - czytamy w komunikacie Prokuratury Krajowej.