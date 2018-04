Police zaopatrzą się w Maroku

Fosforyty z Afryki o szacunkowej wartości 350 mln zł sprowadzi w ciągu trzech najbliższych lat Grupa Azoty Zakłady Chemiczne Police. Umowę w tej sprawie podpisały policka spółka i marokańska firma Office Cherifien des Phosphates

Dostawa tego strategicznego dla produkcji nawozów w Policach surowca ma zabezpieczyć potrzeby firmy do końca 2020 r. - wynika z informacji służb prasowych polickiej spółki przesłanych we wtorek. Rocznie Police potrzebują ok. 1 mln ton fosforytów.

Umowa ma charakter ramowy - cena za surowiec i jego ilość zostały uzgodnione dla pierwszego roku jej trwania. Bazując na warunkach tegorocznych oszacowano wartość całej umowy na ok. 350 mln zł.

Jak podkreśla prezes Grupy Azoty Police i Grupy Azoty Wojciech Wardacki, umowa jest kontynuacją wieloletniej współpracy z marokańską firmą Office Cherifien des Phosphates (OCP).

Firma ta w ostatnich latach przeznaczyła ogromne nakłady inwestycyjne na poprawę technologii przetwarzania rudy fosforytowej, przez co finalny produkt, jakim jest fosforyt, posiada wysokie parametry jakościowe, gwarantujące utrzymanie właściwego reżimu technologicznego podczas produkcji kwasu fosforowego i dalej nawozów wieloskładnikowych w Policach. Jest to o tyle ważne, że ze względu na dużą konkurencję na rynku nawozowym nasza spółka potrzebuje gwarancji ciągłych i stabilnych dostaw strategicznego surowca o wysokich parametrach jakościowych - powiedział Wardacki. Według niego, firma OCP, będąca największym na świecie eksporterem fosforytów stabilność tę zapewnia.

Police, oprócz wysokiej jakości fosforytów z Maroka, będą kupowały również fosforyty z Algierii oraz niskokadmowe fosforyty z Senegalu. Te ostatnie będą przeznaczone do produkcji nawozów dla odbiorców wymagających niskiego poziomu kadmu.

Dzięki tym kompleksowym działaniom, zostaną zabezpieczone do Polic dostawy fosforytów z różnych źródeł, w ilości około 1 mln ton rocznie, co umożliwi firmie utrzymanie ilościowej i jakościowej produkcji nawozów wieloskładnikowych - dodał Wardacki.

Police współpracują z OCP od lat 70. Marokańska firma współpracuje także z innymi spółkami Grupy Azoty. Wieloletnim dostawcą siarki dla marokańskiej spółki jest Grupa Azoty Kopalnie i Zakłady Chemiczne Siarki Siarkopol. OCP kooperuje także z Gdańskimi Zakładami Nawozów Fosforowych Fosfory - spółką zależną Grupy Azoty Puławy.

Do Polski surowiec, podobnie jak w przypadku poprzedniej umowy z OCP, przetransportują statki Polskiej Żeglugi Morskiej, z którą od wielu lat zakłady w Policach mają podpisaną umowę.

Grupa Azoty Zakłady Chemiczne Police SA, wchodząca w skład Grupy Azoty, jest największą w regionie zachodniopomorskim spółką giełdową. Grupa Azoty Police wraz ze spółkami zależnymi zatrudnia łącznie ok. 3,3 tys. pracowników.

Grupa Azoty to największa polska korporacja chemiczna i jedna z kluczowych grup kapitałowych branży nawozowo-chemicznej w Europie. Zajmuje drugą pozycję w UE w produkcji nawozów azotowych i wieloskładnikowych oraz trzecią pozycję w produkcji Poliamidu 6.

W maju 2017 r. Grupa zaprezentowała zaktualizowaną strategię do 2020 r. Wśród kluczowych kierunków rozwoju znajdują się: ukończenie procesu konsolidacji Grupy Kapitałowej, wzmocnienie pozycji wśród liderów rozwiązań dla rolnictwa w Europie, umocnienie drugiego filaru biznesowego poprzez rozwój działalności pozanawozowej oraz generowanie i wdrażanie innowacji, będących dźwignią rozwoju sektora chemicznego.

PAP, mw