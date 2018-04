Chaos na lotniskach w Niemczech

Tysiące pasażerów zostało zablokowanych we wtorek na niemieckich lotniskach z powodu strajku personelu naziemnego. Linie lotnicze Lufthansa anulowały ponad połowę spośród 1600 połączeń. Utrudnienia występują m.in. we Frankfurcie, Berlinie, Monachium i Kolonii

Operator frankfurckiego portu Fraport zapowiedział, że po godzinie 18 ruch lotniczy wróci do normy.

Firma szacuje, że strajk doprowadził do zakłóceń 660 połączeń z i do Frankfurtu, co bezpośrednio dotknęło 76,4 tys. pasażerów.

Strajk na lotniskach przewidziano tylko na wtorek, ale do piątku planowane są akcje protestacyjne pracowników kolei podmiejskich, przedszkoli czy służb komunalnych.

Organizator strajków, związek zawodowy pracowników usług Verdi, domaga się 6-procentowej podwyżki płac dla 2,3 mln pracowników sektora publicznego, na szczeblu federalnym i lokalnym. Władze odrzucają te żądania, argumentując, że taki wzrost płac zmusiłby je do zlecania części usług pracownikom zewnętrznym.

