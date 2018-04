KNF wykreśliła z rejestru spółkę Homepay

Komisja Nadzoru Finansowego zakazała spółce Homepay działalności polegającej na świadczeniu usług płatniczych w charakterze biura usług płatniczych – poinformowała Komisja w komunikacie po posiedzeniu.

Komisja uznała po analizie, że spółka oferuje usługi płatnicze wykraczające poza uprawnienia wynikające z jej charakteru jako biura usług płatniczych.

Biorąc pod uwagę całokształt okoliczności faktycznych i prawnych ustalonych w niniejszej sprawie Komisja stwierdziła, że działalność regulowana spółki w zakresie świadczenia usług płatniczych w charakterze biura usług płatniczych jest wykonywana z poważnym naruszeniem przepisów ustawy o usługach płatniczych, co w konsekwencji należy uznać za rażące naruszenie warunków wymaganych do wykonywania tej działalności. W niniejszym przypadku przepisy prawa zostały naruszone w sposób ewidentny, co nie jest możliwe do zaakceptowania zarówno w świetle celów sprawowanego nadzoru, jak i z punktu widzenia zasad praworządności. Mając na względzie powyższe, w ocenie Komisji Nadzoru Finansowego zachodzi określona w art. 71 ust. 1 pkt 3) bezwzględna przesłanka zakazu wykonywania przez spółkę działalności regulowanej polegającej na świadczeniu usług płatniczych w charakterze biura usług płatniczych – napisano w komunikacie.