Więcej informacji w uzasadnieniu do budżetu

Uzasadnienie do projektu budżetu zostanie uzupełnione o dodatkowe dane m.in. omówienie scenariusza makroekonomicznego, który będzie porównywany z najbardziej aktualnymi prognozami, w tym Komisji Europejskiej - przewiduje projekt nowelizacji ustawy o finansach publicznych.

Przygotowany przez resort finansów projekt opublikowano we wtorek na stronie Rządowego Centrum Legislacji. Ma on dostosować krajowe regulacje do unijnej dyrektywy o wymogach dla ram budżetowych państw UE.

Zgodnie z projektem w uzasadnieniu do projektu budżetu na kolejny rok znajdzie się scenariusz makroekonomiczny - scenariusz przedstawiający realistyczne prognozy makroekonomiczne. Obejmować one mają w szczególności założenia dotyczące kształtowania się podstawowych wielkości makroekonomicznych oraz celów dotyczących deficytu i długu sektora instytucji rządowych i samorządowych.

Projekt przewiduje, że scenariusz makroekonomiczny ma być porównywany z najbardziej aktualnymi prognozami Komisji Europejskiej i innych niezależnych instytucji międzynarodowych.

W uzasadnieniu do projektu budżetu ma się też znaleźć informacja na temat podjęcia działań w przypadku wystąpienia „znaczących odchyleń negatywnie wpływających na prognozy makroekonomiczne w okresie czterech kolejnych lat poprzedzających opracowanie scenariusza makroekonomicznego”. Uzasadnienie będzie też zawierać analizę wrażliwości w zakresie deficytu i długu sektora instytucji rządowych i samorządowych, państwowego długu publicznego oraz poziomu wydatków liczonych zgodnie z regułą wydatkową, przy różnych założeniach dotyczących wzrostu gospodarczego i stóp procentowych.

Ministerstwo Finansów tłumaczy w uzasadnieniu do projektu noweli o finansach publicznych, że zgodnie z wymogami dyrektywy projekt ten nakłada obowiązek podawania w uzasadnieniu do projektu ustawy budżetowej danych dotyczących wyniku i długu sektora instytucji rządowych i samorządowych według metodologii unijnej. Zapewnia to porównywalność danych między państwami. Wyjaśniono, że zakres „sektora instytucji rządowych i samorządowych” jest inny od zdefiniowanego w ustawie o finansach publicznych „sektora finansów publicznych”.

Niemniej, jak wyjaśniono, że z uwagi na obowiązujące Polskę reguły fiskalne już obecnie dane według metodologii unijnej prezentowane są w uzasadnieniu do projektu ustawy budżetowej na kolejny rok. Ponadto, w uzasadnieniu do projektu ustawy budżetowej dokonuje się porównania prognoz rządowych z prognozami instytucji międzynarodowych, a w aktualizacji Programu konwergencji przeprowadzana jest analiz a wrażliwości wyniku i długu sektora instytucji rządowych i samorządowych na deprecjację kursu złotego i wzrost krajowej stopy procentowej.

Zmiany oznaczają - jak wskazano w Ocenie Skutków Regulacji - że resort finansów będzie, ramach przygotowywania uzasadnienia do projektu ustawy budżetowej, zobligowany do przeprowadzania dodatkowych analiz i przedstawiania większej ilości informacji związanych ze scenariuszem makroekonomicznym.

Zgodnie z projektem nowe przepisy będą miały zastosowanie po raz pierwszy do projektu ustawy budżetowej na rok 2019 i rocznego sprawozdania z wykonania ustawy budżetowej za 2019 r. Tak więc do sprawozdania za rok 2018 będzie dołączona ocena realizacji założeń makroekonomicznych, a dopiero począwszy od sprawozdania za rok 2019 dołączana będzie ocena realizacji scenariusza makroekonomicznego.

PAP, MS