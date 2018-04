Zuckerberg: "Dolina Krzemowa jest lewicowa"

Wczorajsze przesłuchanie Marka Zuckerberga, prezesa Facebooka, przed komisją Kongresu miało wiele ciekawych momentów, jednak dla wielu osób istotny był wątek „cenzurowania” konserwatywnych treści w serwisie.

Jak Zuckerberg wyjaśniał te kwestie? Poniżej nasz zapis:

Senator: Facebook blokował dziennikarza Fox News, strony katolickie, planowania rodziny i inne konserwatywne treści jako szkodliwe:

Zuckerberg: Rozumiem skąd te obawy bo Dolina Krzemowa jest ekstremalnie lewicowa. W naszej firmie upewniam się, że nie ma żadnych takich praktyk. Nie pytamy ludzi o poglądy polityczne przy zatrudnianiu.

Senator: A Pamela Ramsey Taylor [Ramsey była Clay County Development Corporation director; napisała o Michelle Obamie „Małpa w szpilkach” po wygranych przez Trumpa wyborach, została za to zwolniona]

Zuckerberg: Nie zwolniona z pobudek politycznych.

Senator: Sam pan mówił, cytuję: „Nie tylko mamy łączyć ludzi, ale naszym zadaniem jest, by to były pozytywne doświadczenia. To nasz obowiązek” - czuje pan że pana obowiązkiem jest ocenianie użytkowników/ludzi?

Zuckerberg: Uważam, że są rzeczy dobre i złe

Senator: Mowie o cenzurze

Zuckerberg: Należy chyba usunąć terrorystyczną propagandę z serwisu. Jestem bardzo oddany budowaniu tej platformy. Jesteśmy dumni z tego poświęcenia – odpowiedział wymijająco.