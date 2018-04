Powołanie komisji ds. VAT już blisko

Komisji śledcza ds. VAT prawdopodobnie zostanie powołana na następnym posiedzeniu Sejmu - zapowiedział poseł Marcin Horała, rekomendowany przez PiS na przewodniczącego tej komisji. Jak dodał, przedmiotem zainteresowania komisji będą m.in. działania kierownictwa resortu finansów i służb skarbowych

Horała w środę w radiowej „Trójce” pytany kiedy komisja śledcza rozpocznie działanie, powiedział:

To wymaga dwóch uchwał Sejmu, pierwszej uchwały o utworzeniu komisji, i w kolejnym kroku powołanie składu osobowego . Jak dodał, te punkt nie został dodany do porządku obrad rozpoczynającego się w środę posiedzenia Sejmu. Do końca posiedzenia oczywiście teoretycznie jakieś zmiany mogą się zdarzyć, ale jeśli się nie pojawi (ten punkt) na tym posiedzeniu, to na następnym posiedzeniu Sejmu - zaznaczył.