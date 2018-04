Najlepsi spośród najlepszych – dziś Gala Technologiczna „Gazety Bankowej”

„Gazeta Bankowa” od 2002 r. organizuje Konkursy Technologiczne, w ramach których wyróżniamy najnowocześniejsze oraz najbardziej innowacyjne wdrożenia IT w polskich finansach i firmach

Przez te dwie dekady polskie instytucje finansowe osiągnęły taki poziom zaawansowania technologicznego, że obecnie jury konkursu wybiera najlepsze rozwiązania spośród najlepszych – nie tylko w kraju, lecz i na świecie.

Rozwój technologiczny polskich instytucji finansowych to przykład ogromnego sukcesu. Startowaliśmy jako kraj prawie bez banków – trzeba je było dopiero tworzyć, obecnie zaś polskie instytucje pod względem rozwiązań technologicznych, jakie funkcjonują w systemie, należą do ścisłej czołówki światowej. To u nas tworzy się dziś przyszłość bankowości internetowej i mobilnej. Dlatego wskazując najciekawsze wdrożenia i rozwiązania IT, mamy luksus wskazywania rozwiązań najlepszych nie tylko w kraju, lecz i na świecie.

Chcemy wierzyć, że „Gazeta Bankowa” ma udział w tym sukcesie. Od lat promujemy te firmy i instytucje, które wyróżniają się szczególnymi osiągnięciami w obszarze nowoczesnych i innowacyjnych technologii. W ramach Konkursów Technologicznych „Gazety Bankowej” dokonujemy corocznego przeglądu – w tej edycji ocenialiśmy wdrożenia z roku 2017 – innowacyjnych produktów i rozwiązań IT wdrożonych w firmach oraz instytucjach najdynamiczniej rozwijających się sektorów polskiej gospodarki.

Przez lata wypracowaliśmy formułę promowania najlepszych produktów i rozwiązań IT oraz szeroko pojętej sfery wymiany wiedzy i doświadczeń branży technologicznej i IT. Tytuły Hit Roku i Lider zyskały renomę, wskazując, które firmy kreują trendy w rozwoju nowych technologii i rozwiązań biznesowych.

Udało nam się zebrać znakomitą Kapitułę Konkursu, w skład której wchodzą wybitni eksperci z dziedziny ekonomii, bankowości, finansów, nauki oraz informatyki. Niektórzy spośród tych ekspertów pracują na uczelniach, inni działają w biznesie, jeszcze inni pracują w rządzie. Taki skład Kapituły pozwala na ocenę zgłoszonych projektów pod wieloma kątami, ale jest też gwarancją tego, że zostaną wybrane najlepsze rozwiązania spośród najlepszych.

W tym roku jury wybierało najlepsze rozwiązania w trzech kategoriach. Tradycyjnie wskazywaliśmy najbardziej innowacyjne wdrożenia i najciekawsze produkty IT w bankowości. Kolejną kategorią były ubezpieczenia i inne usługi finansowe.

I trzecią, ostatnią kategorią, jest Przemysł 4.0. To nowa kategoria, stworzona w tym roku. „Gazeta Bankowa” liczy na to, że tak jak udało się z sukcesem wspierać rozwój technologiczny w bankach oraz w ubezpieczeniach – które pod względem innowacyjności dorównują już bankom – tak uda się wspierać modernizację przemysłu i przechodzenie polskich firm na innowacje oraz nowe technologie.

To, co uda się osiągnąć teraz pod względem budowy Przemysłu 4.0 w Polsce, może zdecydować o pozycji naszego kraju w światowej gospodarce w najbliższych latach.

W tegorocznych zgłoszeniach widać znakomicie, jak wielkie możliwości tkwią w wykorzystaniu nowoczesnych technologii informatycznych oraz jakie korzyści daje ich zastosowanie.

W środę, 11 kwietnia w Centrum Nauki Kopernik redakcja „Gazety Bankowej” wyróżni najciekawsze projekty i wdrożenia. Relacja z uroczystości na antenie telewizji wPolsce.pl oraz na profilu Facebookowym portalu wGospodarce.pl www.facebook.com/wGospodarce