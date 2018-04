Gazeta Bankowa wybrała technologiczne Hity 2018

Hit 2018 to kolejna już, 11 edycja konkursu technologicznego „Gazety Bankowej”, w którym redakcja tego najstarszego w Polsce pisma o tematyce ekonomicznej nagradza najciekawsze i najbardziej innowacyjne produkty, z jakich mogą skorzystać polskie firmy. Mówiąc wprost – są to produkty technologiczne, oferowane przedsiębiorstwom, które w tym roku mogą stać się hitem.

Zgodnie z zasadami konkursu, jury najpierw wybiera produkty, którym daje swoje rekomendacje, następnie zaś z tego grona wybiera rozwiązania, które zasługują na miano hitów.

W tym roku Hity wybierane były przez jury w trzech kategoriach. Pierwsza to Bankowość, druga to Ubezpieczenia i Inne Instytucje Finansowe, trzecia zaś to Przemysł 4.0.

W pierwszej kategorii – Bankowość - rekomendacje jury zdobyły:

Portal Korporacyjny BIK, rozwiązanie opracowane w trosce o prostotę użytkowania i jednocześnie zachowanie wszelkich wymogów bezpiecznej wymiany informacji, pozwalające użytkownikom na samodzielne ich przekazywanie, odbieranie rezultatów przetworzenia oraz bieżące śledzenie statusu przetwarzania danych w systemach Biura Informacji Kredytowej.

Platforma BIK Cyber Fraud Detection, której celem jest wykrywanie prób nadużyć występujących w Internecie w kanałach on-line. CFD skupia się na analizie cech środowiska (urządzenie, system operacyjny, geolokalizacja, etc.), w których następuje próba wykonania transakcji i jest w stanie wykrywać anomalie związane z urządzeniem klienta, między innymi na podstawie rejestrowania historii wykorzystania urządzenia, czy zmianach w profilu urządzenia. VSoft Collection firmy VSoft. Jest to rozwiązanie służące efektywnej obsłudzepełnego procesu windykacyjnego. Wspiera procesy prewindykacji, monitoringu należności, windykacji terenowej, inspekcji zabezpieczeń, weryfikacji klienta/zabezpieczeń, etap sądowo-egzekucyjny, współpracę z firmami zewnętrznymi i sprzedaż wierzytelności. alfa Biometric Video Identification firmy Alfavox, czyli technologia, która pozwala na bezpieczne uwierzytelnienie klienta w zaledwie kilka sekund i jest doskonałą alternatywą dla przelewu weryfikacyjnego, który często spowalnia i dodatkowo komplikuje proces identyfikacji. System umożliwia zdalną, w pełni automatyczną weryfikację dokumentu tożsamości i identyfikację twarzy klienta za pomocą kanału video. MULTICENTAUR-DMS wersja 3.0 firmy HEUTHES Sp. z o.o., który to system wspiera w bankach zarządzanie dokumentami począwszy od ich tworzenia np. z zapisanych szablonów czy WebForms, poprzez ich obsługę w obszarach roboczych i obiegach zgodnych z procesami biznesowymi, a skończywszy na długoterminowej archiwizacji. Dzięki możliwości integracji MULTICENTAUR-DMS z pozostałą infrastrukturą banku, zarchiwizowane dokumenty mogą być z jednego miejsca pozyskiwane i odczytywane przez inne aplikacje bankowe.

W tej kategorii tytuł Hit Roku 2018 zdobyły trzy rozwiązania: Platforma BIK Cyber Fraud Detection Biura Informacji Kredytowej, VSoft Collection stworzony przez VSoft oraz alfa Biometric Video Identification firmy Alfavox Sp. z o.o.

Z kolei w kategorii Ubezpieczenia i Inne Instytucje Finansowe na rekomendacje jury zasłużyły:

White Label – ubezpieczeniowy system centralny firmy Altkom Software & Consulting, który obejmuje całość życia produktu ubezpieczeniowego a który jest dedykowany dla produktów majątkowych i życiowych, który wspiera ubezpieczeniowe procesy biznesowe: od modelowania oferowanych produktów, poprzez sprzedaż, obsługę składki i zarządzanie polisami, aż po likwidację szkód. Elementem White Label jest autonomiczny Front-End sprzedażowy, umożliwiający sprzedaż produktów różnych Towarzystw Ubezpieczeniowych (multi-brandowość).

Jupiter firmy Atena Usługi Informatyczne i Finansowe, a więc produkt, który w znaczącym stopniu usprawnia proces realizacji sprzedaży polisy pomiędzy sprzedawcą a klientem. Umożliwia skrócenie czasu sprzedaży, zmniejszenie i uproszczenie formalności z tym związanych, a także podniesienie satysfakcji klientów poprzez zastosowanie innowacyjnych rozwiązań mobilnych.

Jury wskazało, że spośród tych dwóch produktów na miano Hitu Roku 2018 zasłużył system White Label firmy Altkom Software & Consulting.

Trzecia i ostatnia kategoria, w ramach której jury konkursu technologicznego Hit Roku 2018 przyznawało nagrody, to Przemysł 4.0.

Tutaj na rekomendacje jury zasłużyły:

ISOF-ERP wersja 18.0 firmy HEUTHES, który jest zaawansowanym systemem obejmującym wszystkie standardowe obszary funkcjonowania firm produkcyjnych, takie jak: Zamówienia, Produkcja, Sprzedaż i Zakupy, Magazyny, Rachunkowość. Zawiera jednocześnie obsługę szeregu najnowszych technologii biznesowych stosowanych w oprogramowaniu dla przedsiębiorstw: CRM, DMS, Logistykę oraz Internetowy Portal Zamówieniowy, Serwisowy i Dokumentowy.

Fakturomat firmy Arcus, a więc program zastępujący przepisywanie danych z faktur papierowych oraz ich postaci elektronicznych. Dane z faktur zostaną rozpoznane, zinterpretowane, sprawdzone i wysłane do programu księgowego. Rozpoznaje faktury krajowe i zagraniczne oraz faktury korygujące.

W kategorii Przemysł 4.0 na miano Hitu Roku 2018 zasłużył – zdaniem jury konkursu – system ISOF-ERP wersja 18.0 firmy HEUTHES.

Wszystkim firmom, których produkty zdobyły miano Hitu Roku 2018, serdecznie gratulujemy, podobnie jak i tym, których rozwiązania uzyskały rekomendacje jury. Tych zaś, którym nie udało się zakwalifikować ani do nagrody, ani do rekomendacji, zachęcamy do dalszego usprawniania swoich produktów i do wzięcia udziału w konkursie za rok. Jak widać bowiem po produkcie firmy HEUTHES, czasem dopiero 18 wersja produktu jest tak dobra, aby znaleźć się w gronie zwycięzców.