Gazeta Bankowa wybrała najlepsze technologie 2017

Konkurs Technologiczny, w ramach którego Gazeta Bankowa przyznaje nagrody „Lidera” to najstarsza i najważniejsza tego typu impreza w Polsce. Właśnie zakończyliśmy 16 edycję tego konkursu. I – jak zwykle – jury wybrało najlepsze spośród najlepszych wdrożeń, jakich dokonano w ubiegłym roku.

Pod uwagę braliśmy wdrożenia w trzech kategoriach - Bankowość, Ubezpieczenia i inne usługi finansowe oraz Przemysł 4.0. Zgodnie z regulaminem, jury konkursu może przyznawać wyróżnienia, poza tym wybiera trzy najlepsze wdrożenia, którym przyznaje I, II i III miejsce.

W tym roku w kategorii Bankowość jury konkursu „Lider 2017” przyznało aż cztery wyróżnienia. Otrzymały je

Bank Spółdzielczy w Wysokiem Mazowieckiem za „Automatyzację procesów sprzedażowych i posprzedażowych w Banku Spółdzielczym w Wysokiem Mazowieckiem”. To wdrożenie obejmowało kompleksowe opracowanie i wdrożenie modeli scoringowych ocen wiarygodności kredytowej klientów oraz elektronicznego obiegu dokumentów związanych z procesem kredytowym i monitoringiem klientów przy jednoczesnej integracji z podstawowym systemem informatycznym banku.

PKO Bank Polski za iPKO Biznes, czyli zupełnie nowe, kompleksowe i intuicyjne narzędzie do zarządzania finansami dla klientów korporacyjnych i instytucjonalnych. Dzięki wielojęzyczności, personalizacji ustawień oraz możliwości integracji danych w ramach większych grup kapitałowych serwis wprowadza nowy standard obsługi dla klientów PKO Banku Polskiego.

ING Bank Śląski za Mojego Asystenta, czyli chatbota, który wspiera i usprawnia obsługę klientów. Udziela właściwych informacji wtedy, kiedy są potrzebne – 24/7. Jego bazę wiedzy zaprojektowano z myślą zarówno o pracownikach, jak i klientach banku.

I ponownie ING Bank Śląski za RoboPlatform, czyli platformę służącą do tworzenia botów, czyli programików, które wyręczają pracowników w powtarzalnych czynnościach, takich jak kopiowanie danych. Dzięki platformie szybko i łatwo zbudujemy własnego robota.

Na miano „Lidera 2017” - według jury – w kategorii Bankowość zasłużyły zaś:

Alior Bank za Bancovo - miejsce trzecie

Bancovo to innowacyjny pośrednik finansowy. Pierwsza w Polsce, w pełni cyfrowa platforma, dzięki której klienci uzyskają w trybie online dostęp do rzeczywistych ofert wielu banków i firm pożyczkowych. Cały proces wzięcia pożyczki zaś ma zostać sfinalizowany w kilka minut.

PKO Bank Polski za OCR - miejsce drugie

OCR (ang. Optical Character Recognition) to rozwiązanie, udostępnione w aplikacji mobilnej IKO, które pozwala na skanowanie faktur. Dzięki rozpoznaniu treści automatycznie uzupełniane są w dane w formatce przelewu jednorazowego, co ułatwia i przyspiesza płatność, jako że wszystko odbywa się w sposób zautomatyzowany.

Bank Zachodni WBK w konkursie „Lider 2017” zdobył pierwsze miejsce za Banki Zewnętrzne

Banki Zewnętrzne to usługa, która w ramach bankowości elektronicznej iBiznes24 umożliwia zarządzanie rachunkami klienta prowadzonymi w innych bankach, raportowanie o ich stanie, inicjowanie z tych rachunków płatności krajowych i międzynarodowych. Rozwiązanie to jednocześnie współpracuje z ERP klienta, umożliwia także łatwe zarządzanie użytkownikami, uprawnieniami i limitami, jakie są przypisany do rachunków bankowych w innych instytucjach.

Kolejna kategoria, w ramach których jury konkursu „Gazety Bankowej” przyznawało nagrody „Lider 2017” , to „Bankowość i Inne Instytucje Finansowe”

W tej kategorii wyróżnienia otrzymały

Link4 Towarzystwo Ubezpieczeń za LINK4 Kasa Wraca, a więc program, który umożliwia analizę stylu jazdy kierowcy na podstawie danych z modułu LINK4 w nawigacji NaviExpert. Ocena uwzględnia m.in. przejechany dystans, płynność jazdy i teren, po którym kierowca się porusza. Sumaryczna zestawienie pozwala zaklasyfikować użytkownika do odpowiedniego profilu. Bezpieczni kierowcy mogą odzyskać nawet do 30 proc. wartości składki.

Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń za Mobli 2.0, czyli aplikację mobilną dla agentów, umożliwiająca kompleksową sprzedaż ubezpieczeń komunikacyjnych. Po zeskanowaniu kodu z dowodu rejestracyjnego i potwierdzeniu danych, agent ustala zakres ochrony. Proces można sfinalizować wysyłając do klienta wiadomość e-mail z ofertą mobilną lub przechodząc do sytemu sprzedażowego.

Zgodnie z decyzją jury, nagrody „Lider 2017” w kategorii Ubezpieczenia i Inne Instytucje Finansowe zdobyły:

General Towarzystwo Ubezpieczeń za portal do sprzedaży produktów marki Proama „ProAgent+” – miejsce trzecie

ProAgent+ to narzędzie umożliwiające kwotowanie, polisowanie oraz obsługę produktów ubezpieczeniowych marki Proama. To w pełni on-line’owe rozwiązanie zbudowane jest w technologii RWD, co umożliwia korzystanie z niego również na urządzeniach mobilnych oraz skraca do minimum proces oferowania i zawierania polisy.

Nationale Nederanden za swoja Platformę Bancassurance – miejsce drugie

Platforma Bancassurance Nationale-Nederlanden jest rozwiązaniem, która obsługuje zarówno produkty życiowe, jak i majątkowe. Platforma zapewnia elastyczność w dopasowaniu produktów do potrzeb banków. Inne funkcjonalności platformy to m.in. dostęp mobilny, skrócenie okresu time-to-market.

W kategorii „Ubezpieczenia i Inne Instytucje Finansowe” konkursu „Lider 2017” pierwsze miejsce zdobyła Aviva za serwis online MojaAviva.

MojaAviva to wielofunkcyjny, całodobowy serwis online dla klientów Avivy. To wszechstronny, cyfrowy kanał komunikacji z klientami oferowany przez ubezpieczyciela w Polsce. MojaAviva to jeden z najważniejszych elementów strategii cyfryzacji Avivy („digital first”), a zarazem odpowiedź na oczekiwania klientów powszechnie korzystających z obsługi internetowej i mobilnej (np. w bankowości). Dostęp do bieżących informacji i korzystnych ofert oraz możliwość samoobsługi w MojaAviva ma zachęcić klientów do częstszych kontaktów z ubezpieczycielem.

Ostatnią kategorią w ramach konkursu „Lider 2017” był Przemysł 4.0.

Tutaj wyróżnienia otrzymały

PKN Orlen za narzędzia informatyczne w optymalizacji procesów technologicznych APC

Technika sterowania wykorzystująca macierz modeli, reprezentujących dynamiczne zależności pomiędzy zmiennymi procesowymi, w celu określenia przyszłego zachowania instalacji (sterowanie predykcyjne), biorąc pod uwagę wszystkie najważniejsze zmienne procesowe. Pozwala ona dzięki tworzeniu modelu instalacji i skorelowaniu ze sobą zmiennych procesowych na „przewidywanie” przebieg procesu i wyprzedzeniu zawczasu zakłócenia, przeregulowania lub utraty jakości produktów.

Zakład Farmaceutyczny Polpharma za system eDMS

System eDMS to projekt wynikający z potrzeby poprawy mobilności i dostępności dokumentów w szczególności dla osób współtworzących i wykorzystujących dokumenty w codziennej pracy, które nie są zlokalizowane geograficznie w danym czasie w jednym miejscu pracy. System zarządza całym cyklem życia dokumentu - począwszy od pojawienia się potrzeby jego wprowadzenia, poprzez opiniowanie i zatwierdzanie z użyciem podpisów elektronicznych i skończywszy na jego wycofaniu.

Wśród nagrodzonych w tej, XVI edycji Konkursu Technologicznego „Lider 2017” znalazły się:

Wawrzaszek Inżynieria Samochodów Specjalnych za W-Service, czyli system monitorowania pacy pojazdów – miejsce trzecie

System monitoruje stan pojazdu przez całą dobę i informuje użytkownika o wszystkich niesprawnościach bezzwłocznie, poprzez wbudowany mechanizm wysyłania wiadomości e-mail lub sms do wybranego użytkownika. Automatycznie analizuje układy i systemy pojazdu przez całą dobę; pozwala na wczesne wykrywanie nieprawidłowości (np. niskie napięcie na akumulatorach, brak doładowania akumulatorów, przegrzewający się układ hydrauliczny); automatycznie wysyła komunikaty o stanie pojazdu do klienta i serwisu producenta (e-mail, sms); informuje na bieżąco użytkownika o stanie pojazdu.

Energa Obrót za Formularze online – miejsce drugie

To serwis umożliwiający zamówienie i realizację zawarcia umowy przez Internet. Za pomocą dedykowanych formularzy on-line, znajdujących się w serwisie www.energa.pl klient może nie wychodząc z domu zamówić nową umowę na energię elektryczna, przepisać istniejący już licznik, a także zmienić grupę taryfową bądź ofertę. Podczas wypełniania wniosku, ma możliwość wyboru najodpowiedniejszej dla siebie oferty na energię, a także sposobu dostawy umowy (kurierem lub elektronicznie na podany adres mailowy). System dostosowany jest także do urządzeń mobilnych, umożliwia wykorzystanie wbudowanego w telefon aparatu jako skanera, który automatycznie dołącza załącznik do wypełnianego formularza

W kategorii Przemysł 4.0 konkursu „Lider 2017” pierwszą nagrodę otrzymał PKN Orlen za Energy Management System w PKN Orlen

EMS to system, w którym zaimplementowany jest cały układ energetycznego Zakładu Produkcyjnego w Płocku, a więc rafineria oraz petrochemia oraz elektrociepłowania oraz blok gazowo-parowy. EMS analizuje on-line zapotrzebowanie oraz produkcje poszczególnych mediów energetycznych. Na podstawie analizy danych pomiarowych, EMS wyszukuje możliwych do uzyskania profitów ekonomicznych dla PKN ORLEN wynikających z efektu synergii poszczególnych obiektów produkcyjnych

Wszystkim zdobywcom wyróżnień oraz nagród „Lider” serdecznie gratulujemy. Mamy nadzieję, że coraz więcej instytucji będzie dokonywać tak śmiałych i wyrafinowanych technologicznie wdrożeń i będą one brać udział w kolejnych Konkursach Technologicznych „Gazety Bankowej”.