Jest pomysł na wprowadzenie zachęt do PPK

Bardzo poważnie jest brane pod uwagę wprowadzenie do projektu ustawy o Pracowniczych Planach Kapitałowych zachęt dla najmniej zarabiających, obniżających koszt po stronie oszczędzającego lub dopłat po stronie pracodawców lub budżetu państwa - poinformował Paweł Borys, prezes Polskiego Funduszu Rozwoju.

Bardzo poważnie brane jest pod uwagę, by uatrakcyjnić program PPK dla osób o najniższych zarobkach, w taki sposób, by obniżyć koszt po stronie osób oszczędzających, zwiększając ewentualnie jakieś formy dopłat do tego programu ze strony pracodawców lub budżetu państwa - powiedział Borys dziennikarzom.

Według badań widać, że około 10 proc. gospodarstw domowych posiada deficyt w budżecie domowym. Co oznacza, że nie mają środków, żeby oszczędzać. Niedobrze by było, gdyby te osoby były wykluczone z programu - dodał.