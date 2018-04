Orlen: nowe paliwa, nowa jakość

PKN Orlen właśnie wprowadził na wszystkich stacjach swojej sieci uszlachetnione paliwa Efecta 95 i Efecta Diesel. Zastąpił nimi paliwa EuroSuper95 i Ekodiesel Ultra. Nowe paliwa redukują emisję tlenków azotu, cząstek stałych i CO2

Paliwa Efecta, dostępne od dziś na każdej stacji ORLEN zastępują dotychczasowe Eurosuper95 i Ekodiesel Ultra, ale ceny nie wzrosną z tego powodu. Tym samym kierowcy dostają wyższy standard eksploatacyjny w cenie dotychczasowych paliw podstawowych.

Na niezwykle konkurencyjnym rynku, na którym operujemy, nie da się uzyskać przewagi, bez inwestycji w rozwój produktów i usług. Paliwa, które dziś wprowadzamy są doskonałym przykładem tego, jak innowacyjność może wyglądać w praktyce. Dzięki wykorzystaniu zaawansowanych technologii udało nam się stworzyć produkty, które plasują nas w europejskiej czołówce wytwórców paliw, przynosząc jednocześnie wymierne korzyści naszym klientom podkreślił Daniel Obajtek, prezes PKN Orlen.

Efecta 95 i Efecta Diesel, to lepsze właściwości czyszczące i redukcja emisji, co potwierdzone jest przedstawionymi podczas konferencji niezależnymi testami. Paliwa Efecta czyszczą silnik i dbają o jego żywotność oraz wydajność.

Proces wdrożenia nowych paliw wiązał się z szeregiem wyzwań logistycznych i technologicznych, dlatego dziś możemy mówić o sukcesie. W całej naszej sieci, liczącej w Polsce ponad 1700 obiektów, dostępne są dziś paliwa EFECTA, które wyznaczają rynkowe standardy w zakresie dbałości o żywotność i wydajność silników. Jestem przekonany, że produkty te nie tylko pozwolą nam umocnić relacje z dotychczasowymi klientami, ale również dotrzeć do nowych grup konsumentów powiedział Zbigniew Leszczyński, członek zarządu ds. sprzedaży PKN Orlen.

W ramach przeprowadzonych testów benzyny EFECTA 95 potwierdzono jej właściwości usuwania istniejących osadów do 65 proc. oraz przeciwdziałania powstawaniu nowych nawet w 98 proc. Paliwo zmniejsza tarcie, osiągając w testach o 30 proc. lepszą smarność w stosunku do benzyny nieuszlachetnionej. Produkt długo zachowuje swoje właściwości, chroniąc elementy silnika przed korozją czy fizycznym zużyciem.

Efecta Diesel, dzięki zaawansowanym technologiom wymywa osady i utrzymuje w czystości elementy układu paliwowego i silnika. Badanie właściwości czyszczących wykazało, że Efecta Diesel pomaga usunąć minimum 50 proc. osadów już po pierwszym tankowaniu pełnego baku. Jak podała spółka, regularna jazda na tym paliwie umożliwia przywrócenie pierwotnej wydajności wtryskiwaczy nawet do 98 proc. Paliwo ma ułatwiać także pracę pomp i wtryskiwaczy przez ograniczenie tarcia oraz zapewniać ochronę powierzchni elementów silnika przed korozją. Zastosowane rozwiązanie ograniczające pienienie ułatwia tankowanie paliwa Efecta Diesel.

Testy potwierdziły również skalę redukcji emisji możliwą do uzyskania dzięki stosowaniu paliw Efecta. W stosunku do paliw nieuszlachetnionych, nowa benzyna Efecta 95 pozwala zredukować emisję tlenków azotu o ok. 8 proc. oraz cząstek stałych o 51 proc. Efecta Diesel natomiast pozwala zredukować emisję tlenków azotu ok. 4 proc., a cząstek stałych o 44 proc. W ramach testów potwierdzono również redukcję emisji CO2.

Właściwości czyszczące nowych paliw EFECTA zostały potwierdzone w rygorystycznych testach przeprowadzonych przez certyfikowane laboratoria SGS, światowego lidera i innowatora w dziedzinie kontroli, badań i certyfikacji. Z kolei zadaniem firmy BOSMAL było dokonanie sprawdzenia nowych paliw w warunkach eksploatacji z zastosowaniem najnowszych dostępnych metod i procedur testów. Poszczególne etapy testów odzwierciedlały zarówno zmienny ruch miejski, jak i autostradowy.

Paliwa Efecta są dla kierowców, którzy jednocześnie dbają o swój silnik, ale również przykładają dużą wagę do efektywności zużycia paliwa - powiedział Zbigniew Leszczyński, członek zarządu ds. sprzedaży. Zaznaczył przy tym, że bardziej ekonomiczne paliwo to odpowiedź dla jednej z grup klientów, którzy mają różne oczekiwania wobec paliw, a oferta stacji Orlenu jest wszechstronna - Pamiętajmy również, że w naszej ofercie są także paliwa Verva, które są przeznaczone dla klientów, którzy lubią dynamiczną jazdę samochodem - dodał.

W innowacjach technologicznych Orlen nie ogranicza się do paliw.

Idziemy w kierunku przyspieszenia obsługi i samoobsługi. Na naszych stacjach niedługo pojawi się możliwość kupowania produktów we własnym zakresie bez udziału pracowników stacji paliw. To znacznie przyspieszy obsługę i skróci czas przebywania naszych klientów na stacji. Na razie nie chciałbym zdradzać więcej tajemnic, bo wyznajemy taką zasadę, że najpierw wprowadzamy produkt, a potem o nim mówimy, ale jeszcze w tym roku i kolejnych latach będziemy wprowadzać innowacyjne rozwiązania z myślą o naszych klientach. Te nowości zauważymy zarówno w obszarze gastronomii jak i sklepu - dodał Zbigniew Leszczyński.

mw