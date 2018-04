Grupa PKP wytypowała 120 nieruchomości dla Portu Gdynia

Grupa PKP wytypowała 120 nieruchomości pod potencjalne terminale intermodalne i centra logistyczne - poinformował Mirosław Antonowicz z zarządu PKP SA. Dodał, że grupa może zbudować na swoich lokalizacjach ok. 19 terminali za ok. 1,5 mld zł. Projekt ma realizować m.in. z morskimi portami

Mirosław Antonowicz z zarządu PKP SA i prezes Morskiego Portu Gdynia Adam Meller podczas rozpoczętego w środę w Gdańsku Forum Transportu Intermodalnego FRACHT 2018 podpisali list intencyjny w sprawie współpracy w zakresie rozwoju terminali intermodalnych. Terminale miałyby realizować funkcję zaplecza dla Portu Gdynia i zwiększyć dostęp do ładunków.

Antonowicz podczas briefingu prasowego po podpisaniu listu intencyjnego poinformował, że Grupa PKP wytypowała 120 nieruchomości pod potencjalne terminale i centra logistyczne.

Szacujemy, że możemy pobudować na naszych lokalizacjach ok. 19 dodatkowych terminali za ok. 1,5 mld zł - dodał Mirosław Antonowicz z zarządu PKP SA. Zaznaczył, że projekt może być realizowany w następnej perspektywie finansowej UE do 2030 r.

Prezes Morskiego Portu Gdynia wyjaśnił, że list dotyczy współpracy portu i narodowego przewoźnika kolejowego w zakresie budowy intermodalnych terminali na terenie całego kraju.

Do tej pory port kojarzył się z węzłem transportowym i logistycznym, po podpisaniu tego listu możemy mówić, że będziemy tworzyć całe łańcuchy logistyczne, czyli łączyć linie kolejowe bezpośrednio z portem, zbierając czy rozwożąc towary po całym kraju - wyjaśnił prezes Morskiego Portu Gdynia.

Zwrócił uwagę, że w ub. roku Port Gdynia - jak wynika z wyliczeń Krajowej Administracji Skarbowej - przeładował towary, które przyniosły budżetowi państwa ponad 6,5 mld zł. Stąd też nasza troska o to, żeby jak najwięcej towarów było przeładowywanych w polskich portach - dodał.

Antonowicz zaznaczył, że celem podpisanego listu intencyjny jest powiązanie portu Gdynia z zapleczem. Wyjaśnił, że to działanie na wzór modelu zachodnich portów Hamburg, Antwerpia czy Rotterdam.

Prezes Portu Gdynia dodał, że np. port Hamburg jest bardzo mocno powiązany z Deutsche Bahn, czyli niemieckim przewoźnikiem kolejowym i z firmą Schenker prowadzącą transport drogowy. Ocenił, że jest to model, który doprowadzi do poprawy skuteczności, do zwiększenia przeładunków w polskich portach a to oznacza, że będzie więcej wpływów do budżetu z działalności portu i to jest główny nasz cel - podkreślił Meller.

Przedstawiciel zarządu PKP SA poinformował, że rozważane jest też powiązanie morskiego Portu Gdynia z państwami Trójmorza, z Europą środkowo-wschodnią, łącznie z Rumunią i Ukrainą. Jego zdaniem to pierwszy prognostyk do rozwoju sieci. Zapowiedział, że prawdopodobnie w maju przewoźnik i port w Gdyni podpiszą porozumienie o platformie logistycznej grupującej najważniejsze centra, np. śląskie, wielkopolskie centra logistyczne i porty morskie. Zawiążemy platformę logistyczną, która może połączyć porty polskie z zapleczem w Polsce w ogóle - wyjaśnił.

Meller zaznaczył, że Port Gdynia jest pionierem ale współpraca z PKP będzie dotyczyła też pozostałych portów. Prezes portu wyjaśnił, że efektem budowy terminali intermodalnych i połączenie ich koleją z portem przede wszystkim odciąży drogi. Podał, że dziś ponad połowa ładunków wyjeżdża z portu na kołach.

Sprawne funkcjonowanie terminali intermodalnych połączonych z koleją i portem spowoduje, że na drogach będzie mniej tirów z ładunkami z portu - przekonywał Meller. - Wtedy będzie sprawniej, bardziej ekologicznie, szybciej - podkreślił. Zapewnił, że strony będą realizować projekt jak najsprawniej żeby po ok. 2023 r. terminalne mogły zacząć działać.

Przedstawiciel PKP SA powiedział, że podobny list intencyjny niedługo powinien być podpisany z portem Szczecin-Świnoujście. Zaznaczył, że też jest otwarty na podpisanie listu z Portem Gdańsk. Poinformował, że PKP SA podpisały już listy intencyjne z potencjalnymi inwestorami. Wymienił, że podpisano listy m.in. z Pocztą Polską, miastami Rybnik i Konin. Powiedział, że trwają prace na temat podpisania listu też ze śląską SSSE, co pozwoli na połączenie stref ekonomicznych i portów.

Intermodalny terminal przeładunkowy umożliwia przeładunek kontenerów, nadwozi wymiennych i naczep samochodowych między środkami należącymi do różnych gałęzi transportu.

Rozpoczęte w środę w Gdańsku VI Forum Transportu Intermodalnego FRACHT 2018 jest największym w Polsce spotkaniem przedstawicieli firm spedycyjnych, operatorskich, przewozowych i portów.

PAP, mw