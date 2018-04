KNF uważnie pilnuje rynków funduszy zamkniętych

Komisja Nadzoru Finansowego w specjalnym komunikacie zwróciła uwagę, że celem działania nadzoru jest ochrona inwestorów, w szczególności zapobieganie sytuacji, kiedy uczestnikami FIZ-ów niepublicznych stają się osoby, które nimi być nie powinny (np. nie są świadome wysokiego ryzyka inwestycji bądź niepłynności aktywów utrudniających wyjście z inwestycji).

Jest to odpowiedź KNF na doniesienia medialne sugerujące, że Komisja zamierza wyeliminować z rynku zamknięte fundusze inwestycyjne (FIZ).

Fundusze zamknięte powinny być tworzone tylko dla znanych z imienia i nazwiska, bardzo bogatych inwestorów albo wprowadzane na giełdę.

KNF podkreśla, że celem organu nadzoru nie jest wyeliminowanie z rynku kapitałowego jednego z legalnych, dopuszczonych przez przepisy prawa instrumentów finansowych (certyfikatów inwestycyjnych FIZ-ów niepublicznych) czy produktów inwestycyjnych (FIZ-ów, które emitują certyfikaty inwestycyjne, które nie będą oferowane w drodze oferty publicznej, tj. tzw. FIZ-ów niepublicznych) – podkreśla Komisja.

Komisja zwraca uwagę, że do jej zadań należy także „zapewnienie, aby certyfikaty takich funduszy były oferowane przez podmioty do tego uprawnione. Komisja w powyższym zakresie podejmuje działania, do jakich jest uprawniona i obowiązania zgodnie z zadaniami organu nadzoru określonymi we właściwych ustawach, a działania te stanowią odpowiedź na negatywne trendy identyfikowane w toku sprawowanego nadzoru”.