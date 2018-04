Trump: Rosjanie czekajcie na rakiety

Prezydent Donald Trump napisał w środę na Twitterze, że Rosja powinna się przygotować na wystrzelenie przez USA pocisków w kierunku Syrii w odpowiedzi na atak chemiczny w Dumie. Następnie zaproponował Rosji pomoc gospodarczą i zakończenie wyścigu zbrojeń

Według Trumpa władze w Moskwie nie powinny współpracować z reżimem prezydenta Syrii Baszara el-Asada, który jego zdaniem zabija swoich ludzi przy użyciu broni chemicznej.

Rosja zapewnia, że zestrzeli dowolny i każdy pocisk wystrzelony w kierunku Syrii. Przygotuj się Rosjo, bo one nadejdą, będą ładne, nowe i chytre ! Nie powinnaś być partnerką Zwierzęcia Zabijającego Gazem, które zabija swoich ludzi i znajduje w tym przyjemność! - brzmi wpis amerykańskiego prezydenta.

Jednak zaledwie godzinę później Trump zaproponował Rosji pomoc gospodarczą i zakończenie wyścigu zbrojeń. Ocenił jednocześnie, że stosunki jego kraju z Moskwą nigdy nie były tak złe.

W odpowiedzi na tweet amerykańskiego prezydenta o ewentualnym amerykańskim uderzeniu w Syrii rzeczniczka rosyjskiego MSZ Maria Zacharowa napisała na Facebooku, że „inteligentne pociski powinny lecieć w kierunku terrorystów, a nie prawowitego rządu, który od lat walczy z międzynarodowym terroryzmem na swym terytorium.

Według Zacharowej amerykański atak rakietowy w Syrii mógłby być próbą zniszczenia dowodów na domniemany atak chemiczny w mieście Duma we Wschodniej Gucie obok Damaszku.

Czy ten pomysł polegałby na szybkim usunięciu śladów prowokacji za pomocą inteligentnych pocisków, a inspektorzy nie mieliby już nic do znalezienia jeśli chodzi o dowody? - zastanawiała się rzeczniczka MSZ w Moskwie.

Czy inspektorzy OPCW (Organizacji ds. Zakazu Broni Chemicznej) zostali ostrzeżeni, że inteligentne pociski teraz zniszczą wszelkie dowody użycia broni chemicznej w terenie? - ironizowała. We wtorek OPCW ogłosiła, że jej inspektorzy udadzą się wkrótce do Dumy, by zbadać doniesienia o sobotnim ataku chemicznym, w którym mogły zginąć dziesiątki osób.