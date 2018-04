Brexit: Irlandia może być znowu punktem zapalnym

W opublikowanym w środę wywiadzie brytyjski minister finansów Philip Hammond ostrzegł, że brak porozumienia w sprawie trybu wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej byłby „katastrofą” dla sytuacji w Irlandii

Kwestia Irlandii Północnej, która stanie się jedyną częścią Zjednoczonego Królestwa mającą granicę lądową z UE, jest najbardziej drażliwym tematem w rozmowach między Londynem i Brukselą. Może się też stać zarzewiem wznowienia zbrojnego konfliktu w brytyjskim Ulsterze.

Najgorszym wynikiem dla porozumienia wielkopiątkowego (z 1998 roku mającego powstrzymać akty przemocy w Irlandii Północnej) byłoby to, gdyby UE i Wielka Brytania nie zdołały dojść do zgody. Byłoby to dla sytuacji w Irlandii katastrofalne - powiedział Hammond niemieckiemu dziennikowi „Frankfurter Allgemeine Zeitung”.