Technobiznes 2018: Innowacje finansowe stają się polską specjalnością

Polska administracja musi być innowacyjna, aby innowacyjność w naszym kraju nie była pustym słowem – powiedziała Jadwiga Emilewicz, minister przedsiębiorczości i technologii, podczas Gali Technobiznes 2018

Trwa Gala Technobiznes 2018, w trakcie której ogłoszone zostaną wyniki konkursów technologicznych „Gazety Bankowej” – Lider 2017 i Hit 2018.

Chciałabym podziękować Gazecie Bankowej za organizowanie tego konkursu. Chciałabym podziękować, bo dążymy do tego, aby innowacyjne wdrożenia przestały być zaklęciem – powiedziała Jadwiga Emilewicz, minister przedsiębiorczości i technologii, podczas wystąpienia w trakcie gali.

Zwróciła uwagę, że innowacje finansowe powoli stają się polską specjalnością. Wynika to między innymi z podejścia banków do nowych technologii.

Mówi się, że na świecie fintechy zastąpią tradycyjny sektor bankowy, tymczasem w Polsce to sektor bankowy jest największym promotorem nowoczesnych rozwiązań. To jest nasze podejście do innowacji – powiedziała Emilewicz.