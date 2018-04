Ile czekolady naprawdę jemy?

12 kwietnia przypada Światowy Dzień Czekolady. W ostatnich latach w Polsce wzrosła konsumpcja czekolady i wyrobów czekoladowych, w 2016 r. statystyczny Polak zjadł ich ok. 6,3 kg, czyli o ok. 30 proc. więcej niż w 2011 r. - wskazują analitycy Banku BGŻ BNP Paribas.

Szczególny wzrost zainteresowania czekoladą zaobserwowano w gospodarstwach domowych. W ciągu trzech lat jej spożycie w przeliczeniu na jedną osobę zwiększyło się o 1/3 - do 2,4 kg rocznie, a w okresie pięciu lat wzrosło aż o 122 proc.

Spożycie czekolady i wyrobów czekoladowych, w których skład wchodzą też m.in. batony i cukierki czekoladowe, w gospodarstwach domowych jest związane z uzyskiwanymi dochodami. W 2016 r. w grupie 20 proc. gospodarstw o najniższych dochodach spożycie tych produktów wyniosło 1,68 kg na osobę rocznie, podczas gdy w grupie 20 proc. gospodarstw o najwyższych dochodach ukształtowało się na poziomie blisko dwukrotnie większym.

„Czekolada i wyroby czekoladowe są jednymi z produktów żywnościowych, które najsilniej reagują na zmiany poziomu dochodów w gospodarstwach domowych. W latach 2012-2016 przeciętny dochód rozporządzalny w gospodarstwach domowych zwiększył się o 19,4 proc., co było jednym z powodów, dla których spożycie czekolady i wyrobów czekoladowych tak dynamicznie wzrosło” - tłumaczy analityk rynków rolnych w Banku BGŻ BNP Paribas Paweł Wyrzykowski.

Według przytoczonych przez eksperta danych GUS w ubiegłym roku w dużych zakładach wyprodukowano 247 tys. ton czekolady (łącznie z białą), czyli o 16 proc. więcej niż pięć lat wcześniej. Warto zauważyć, że coraz większa część produkowanej w Polsce czekolady trafia na rynki zagraniczne. Według danych Eurostatu w 2017 r. Polska była piątym największym eksporterem czekolady w Unii Europejskiej. W ub.r. z naszego kraju wywieziono 115,3 tys. ton czekolady, podczas gdy w 2012 r. było to 77,3 tys. ton.

W 2017 r. czekolada z Polski trafiła na rynki 111 krajów, a 37 proc. wolumenu tego produktu sprzedano do naszych sąsiadów, w tym przede wszystkim do Niemiec (18,7 tys. t) i do Czech (8,9 tys. t). Znaczącym rynkiem zbytu była również Wielka Brytania, gdzie wywieziono 12,1 tys. t tego produktu.

Jednak Polska wciąż więcej czekolady importuje niż sprzedaje jej zagranicę. W 2017 r. import wyniósł 128,1 tys. ton i był o 71 proc. większy niż w 2012 r. Prawie 1/3 sprowadzonej do Polski czekolady pochodzi z Niemiec (40,8 tys. t). Drugim największym dostawcą do naszego kraju są Włochy (14,2 tys. t), a trzecim Holandia, skąd zakupiono 12,0 tys. ton. (PAP)