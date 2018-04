Wyłudzili 3,9 mln zł… na zamianie mieszkań

Prokuratura Regionalna w Szczecinie nadzoruje śledztwo prowadzone przez CBŚP przeciwko siedmiu podejrzanym, którzy oszukiwali przy zamianie mieszkań. Śledztwem objętych jest 37 mieszkań, a łączna wartość szkody to nie mniej niż 3,9 mln zł.

Sprawcy doprowadzali pokrzywdzonych do niekorzystnego rozporządzania mieszkaniami przez wprowadzenie ich w błąd - poinformowała w czwartek Prokuratura Krajowa. Podejrzani wykorzystywali niezdolność pokrzywdzonych do zrozumienia podejmowanych czynności prawnych; wykorzystywali podeszły wiek, uzależnienia od alkoholu lub choroby.

Pokrzywdzeni tracili przysługujące im tytuły prawne do zajmowanych mieszkań i nie otrzymywali w zamian ekwiwalentnych świadczeń.

W ramach działalności w grupie przestępczej podejrzani docierali do pokrzywdzonych posiadających mieszkania m.in. przez ich znajomych oraz odpowiadając na ogłoszenia o zamianie mieszkań. Podejrzani oferowali zamianę mieszkania na mniejsze z jednoczesną spłatą zadłużenia oraz ew. dopłatą.

W przypadku, gdy pokrzywdzeni nie byli właścicielami lokali, w których zamieszkiwali, a jedynie przysługiwało im spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu, podejrzani przekazywali pokrzywdzonym pieniądze na sfinansowanie przekształcenia tego prawa w spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu.

Po akceptacji zaproponowanych warunków zamiany lokali, podejrzani pokazywali pokrzywdzonym mieszkania, w których po zamianie mogliby zamieszkać. Po wyrażeniu zainteresowania mieszkaniem dochodziło do zawarcia jednej lub kilku umów cywilnoprawnych; ich treść nie odpowiadała jednak ustaleniom.

Pokrzywdzeni zawożeni byli do współpracujących z podejrzanymi kancelarii notarialnych, gdzie podpisywano dokumenty, na podstawie których posiadacze mieszkań tracili tytuły prawne do dotychczas zajmowanych lokali.

Lokale nabywane przez pokrzywdzonych w wyniku zamiany nie były tymi samymi, które były im okazywane. Posiadały one zdecydowanie gorszy standard. Zdarzało się również, że pokrzywdzeni po zawarciu umowy, umieszczani byli w lokalach, które podejrzani jedynie wynajęli lub w ogóle nie otrzymywali w zamian jakiegokolwiek lokalu, a byli jedynie dokwaterowywani do osób, które także oszukano.

W śledztwie zarzuty przekroczenia uprawnień w celu osiągnięcia korzyści majątkowej przedstawiono trzem podejrzanym prowadzącym kancelarie notarialne oraz jednej osobie, która w przeszłości wykonywała zawód notariusza.

Prokurator nadzorujący postępowanie we współpracy z CBŚ w Szczecinie podjął czynności zmierzające do zabezpieczenia majątku podejrzanych na poczet przyszłych kar oraz na poczet środków kompensacyjnych dla pokrzywdzonych. Do chwili obecnej zabezpieczono majątek na kwotę 1 mln 130 tys. zł.

W ramach zabezpieczenia od podejrzanych składników ich mienia wykorzystano również nowy środek w postaci tzw. konfiskaty rozszerzonej, w ramach której zabezpieczono nieruchomość o wartości nie mniejszej niż 545 tys. zł.

PAP, MS