Zuckerberg szpieguje jak Edgar Hoover

Podczas zakończonego w nocy z środy na czwartek wystąpienia szefa Facebooka przed komisją Izby Reprezentantów, kongresmeni porównali praktyki zbierania przez serwis danych na temat jego użytkowników do tych stosowanych przez FBI z czasów Edgara Hoovera

Zuckerberg był szczegółowo pytania czy jego serwis zbiera dane nie tylko o swoich użytkownikach, ale również o osobach, które nie posiadają konta w tym serwisie społecznościowym.

W opinii demokratycznego kongresmena Johna Sarbanes’a,

Facebook coraz bardziej przypomina samoregulującą się superstrukturę dyskursu politycznego . Jak zapytał Sarbanes, czy oznacza to, że my - Amerykanie - wciąż będziemy mieli prawo regulować to, jak wygląda debata polityczna w kraju, czy też pan będzie to robił, panie Zuckerberg? .