TUW PZUW zamierza pozyskać samorządy

Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych PZUW zamknął 2017 r. składką trzykrotnie wyższą niż w pierwszym roku działalności, a nadwyżką finansową na poziomie 2,3 mln zł wobec 14 tys. zł rok wcześniej. Tegoroczne plany towarzystwa zakładają zwiększenie zaangażowania w pozyskiwanie samorządów terytorialnych.

Chcemy zwiększyć zaangażowanie współpracując z samorządami terytorialnymi. Nie zakładam, że ten rok będzie „wybuchem” udziału jednostek samorządu terytorialnego, ale liczymy na to, że uda nam się przekonać do członkostwa 15 gmin. Natomiast to nie oznacza, że będą one od razu ubezpieczone. Wszystko zależy od tego jakie mają obecnie umowy ubezpieczeniowe – powiedział Rafał Kiliński, prezes TUW PZUW.