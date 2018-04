Korupcja wśród chińskich polityków

W komunikacie zamieszczonym na oficjalnym profilu sądu w sieci społecznościowej Weibo napisano, że Sun wyraził skruchę i ocenił, że sam ponosi winę za popełnione przestępstwa.

Sun jest największym „tygrysem” złapanym jak dotąd w sieci prowadzonej przez prezydenta Xi Jinpinga wielkiej kampanii antykorupcyjnej, w ramach której władze zapowiedziały wyłapanie „tygrysów i much”, czyli łapówkarzy dużego i małego kalibru. Walka z korupcją cieszy się szerokim uznaniem chińskiego społeczeństwa, ale według krytyków Xi wykorzystuje ją do usuwania przeciwników politycznych i konsolidacji władzy.

Jeszcze w ubiegłym roku obserwatorzy typowali 54-letniego Suna jako mocnego kandydata do potężnego siedmioosobowego Stałego Komitetu Biura Politycznego Komitetu Centralnego KPCh. Mówiło się, że Sun, uznawany za protegowanego byłego prezydenta Hu Jintao, ma nawet szansę w przyszłości zastąpić Xi na najwyższym stanowisku w partii i państwie.

Byłoby to zgodne z nieformalnymi zasadami przekazywania władzy w KPCh, według których przywódcy wybierają następców swoich następców. Wiele wskazuje jednak na to, że Xi chce zerwać z tą tradycją i samemu pozostać u władzy dłużej, niż wynikałoby z wypracowanego konwenansu. Obiecująca kariera Suna runęła w lipcu ubiegłego roku, kiedy KPCh przygotowywała się do organizowanego raz na pięć lat krajowego zjazdu, na którym ogłaszane są zmiany w jej ścisłym kierownictwie. Został on wówczas usunięty z pozycji sekretarza partii w metropolii Chongqing na zachodzie kraju, a w lutym br. formalnie oskarżono go o nadużywanie stanowiska i nielegalne przyjmowanie „olbrzymich sum”

W czasie zjazdu wysoki rangą urzędnik KPCh Liu Shiyu wymienił Suna jako jednego z trzech dygnitarzy, którzy „spiskowali przeciwko partyjnemu przywództwu, by przejąć władzę w kraju”.Pozostałymi dwoma byli potężni niegdyś dygnitarze Zhou Yongkang i Bo Xilai - obaj odbywający już wyroki dożywocia za korupcję. Nowym szefem partii w Chongqingu został bliski stronnik Xi, Chen Miner. W czasie sesji parlamentu w marcu br. Chen skrytykował Suna, mówiąc, że podąża on zgodnie z linią partii, „gdy czyta ze scenariusza, ale nigdy nie robił tego w swoim sercu”. Parlament - uznawany przez ekspertów za ciało wyłącznie ceremonialne, lojalne wobec KPCh - usunął z konstytucji zakaz pełnienia funkcji prezydenta przez więcej niż dwie kadencje. Otworzyło to Xi drogę do pozostania formalną głową państwa bez ograniczeń czasowych. (PAP,EW)