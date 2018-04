W Pekao terminale płatnicze przez półtora roku darmo

Pekao w ramach Programu Wsparcia Obrotu Bezgotówkowego zwiększa przedsiębiorcom o sześć miesięcy okres, w którym dzierżawa terminala będzie bezpłatna - poinformował w czwartek bank. Oznacza to, że przedsiębiorcy w sumie przez 18 miesięcy nie będą płacić za dzierżawę terminala.

Jak poinformował bank w komunikacie, przedsiębiorcy do standardowych 12 miesięcy dofinansowywanych przez Fundację Polska Bezgotówkowa otrzymają od Pekao dodatkowe sześć miesięcy bez opłaty za dzierżawę terminala. Oznacza to, że właściciele punktów, którzy co najmniej przez ostatni rok nie akceptowali płatności kartowych, nie zapłacą za terminal POS przez 18 miesięcy.

Przystępując do Programu Polska Bezgotówkowa Bank Pekao S.A. miał ambicję rzeczywistej promocji płatności bezgotówkowych. Jednocześnie chcemy, aby przedsiębiorcy wybierali właśnie naszą ofertę, dlatego zdecydowaliśmy się na zwiększenie o sześć miesięcy okresu, w którym dzierżawa terminala będzie bezpłatna. Liczymy, że możliwość korzystania z terminala POS przez 18 miesięcy bez opłat zachęci przedsiębiorców do otwarcia się na płatności bezgotówkowe. Atutem naszej oferty jest kompleksowość, oprócz samego terminala oferujemy cały pakiet produktów niezbędny do prowadzenia firmy - powiedział, cytowany w komunikacie, Bartosz Zborowski, dyrektor departamentu innowacji i płatności w Pekao.

Bank podkreślił, że oferta skierowana jest przede wszystkim do mikro i małych przedsiębiorców, którzy nigdy nie akceptowali płatności kartowych, bądź nie mieli takiej możliwości przez ostatnie 12 miesięcy.

Przedsiębiorcy, którzy spełniają powyższe kryteria i podpiszą umowę z Pekao, przez 12 miesięcy nie poniosą żadnej opłaty za akceptację kart oraz przez dodatkowe sześć miesięcy nie będą ponosić opłaty za dzierżawę terminala, pod warunkiem co miesięcznego wykonywania przelewu do ZUS lub KRUS z rachunku Banku. Liczba terminali w firmie nie może przekroczyć trzech. Nie zapłacą również prowizji od obrotu bezgotówkowego, pod warunkiem, że obrót na każdy terminal nie przekroczy kwoty 100 tys. zł (w ciągu 12 miesięcy). Oferta w zakresie terminali płatniczych POS dotyczy także obecnych klientów Banku, którzy zamierzają rozpocząć przyjmowanie płatności za swoje towary i usługi za pomocą kart płatniczych - czytamy w komunikacie.

Ponadto, dodatkowo nowi klienci banku, którzy skorzystają z oferty na terminal POS, przez 18 miesięcy nie będą ponosić opłat miesięcznych za prowadzenie rachunku oraz za kartę debetową.

Nowym klientom, którzy akceptowali karty w ciągu ostatnich 12 miesięcy, bank oferuje „terminal POS za 1 zł”. Oferta ta pozwala klientom Banku na korzystanie z terminala POS, za opłatą w wysokości 1 zł miesięcznie przez okres 12 miesięcy od daty zawarcia umowy.

Na koniec 2017 r. bank miał 66 tys. aktywnych terminali POS.

Program Wsparcia Obrotu Bezgotówkowego „Polska Bezgotówkowa” wystartował na początku stycznia br. To wspólna inicjatywa uczestników rynku usług płatniczych: wydawców kart, agentów rozliczeniowych oraz organizacji płatniczych Visa i Mastercard przy udziale Związku Banków Polskich oraz Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii.

Na podst. PAP