Skrót wiadomości ze spółek giełdowych - czwartek

Fabryka Mebli Forte chce do 2020 r. otworzyć piątą fabrykę mebli w Suwałkach - podała spółka w komunikacie prasowym. W czwartek Forte otworzyło fabrykę płyt wiórowych w Suwalskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej, co jest pierwszym etapem wartej 700 mln zł inwestycji.

Czwartkowe Walne Zgromadzenie mBanku zdecydowało, że z zysku osiągniętego w 2017 roku na dywidendę trafi 217,9 mln zł, co daje 5,15 zł dywidendy na akcję.

W ramach wezwania Maxima Grupe do sprzedaży akcji Emperia Holding złożono zapisy na sprzedaż 11.559.259 akcji, stanowiących 93,66 proc. całkowitej ich liczby akcji, co oznacza, że spełnił się warunek minimalnej liczby akcji objętych zapisami, po osiągnięciu której wzywający zobowiązał się do nabycia akcji w ramach wezwania - poinformował pośredniczący w wezwaniu DM mBanku.