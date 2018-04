Byli członkowie zarządu PGE usłyszeli zarzuty

Zarzuty dotyczące wyrządzenia szkody w wielkich rozmiarach, przywłaszczenia mienia, prania brudnych pieniędzy i sporządzenia nierzetelnego operatu szacunkowego - takie zarzuty usłyszeli podejrzani w sprawie nieprawidłowości przy zakupie Elektrociepłowni Przeworsk

Agenci rzeszowskiej delegatury CBA zatrzymali w czwartek w tej sprawie, która jest jednym z wątków afery podkarpackiej, siedem osób: czworo byłych członków zarządu PGE Energia Odnawialna SA - prezesa Wojciecha A., Jacka P., Krzysztofa K. i Marzannę Ch., byłego Dyrektora Departamentu w tej spółce Bogdana Z., a także rzeczoznawcę majątkowego oraz prezesa zarządu spółki E. z branży energetycznej Piotra M.

Od czwartku trwały przesłuchania tych osób w śląskim wydziale Prokuratury Krajowej.

Jak powiedział prokurator, byli członkowie zarządu i b. dyrektor w PGE EO usłyszeli zarzuty dotyczące niegospodarności - wyrządzenia szkody w wielkich rozmiarach. Chodzi o co najmniej 22 mln zł.

Podkarpacki przedsiębiorca z branży energetycznej usłyszał zarzut przywłaszczenia mienia znacznej wartości - co najmniej 6 mln zł. Jest też podejrzany o pranie brudnych pieniędzy m.in. w Liechtensteinie, na Słowacji i Gibraltarze. Miał mu w tym pomagać zagraniczny biznesmen.

Biegły rzeczoznawca jest natomiast podejrzany o sporządzenie nierzetelnego operatu szacunkowego, w którym wartość części składowych nieruchomości została zawyżona o co najmniej 10 mln zł - powiedział prokurator Żak.

Prokuratura na razie nie ujawnia, w jaki sposób podejrzani ustosunkowali się do zarzutów. Dopiero po zakończenia przesłuchań zapadnie decyzja w sprawie stosowania wobec nich środków zapobiegawczych.

Sprawa dotyczy zakupu elektrociepłowni w cukrowni w Przeworsku za 22 mln zł przez PGE Energia Odnawialna SA. Według śledczych, taka kwota wydana w 2010 r. na zakup niedziałającej elektrociepłowni była marnotrawstwem.

Ustalenia funkcjonariuszy CBA wskazują, że transakcja nie miała żadnych podstaw ekonomicznych - generator prądu był wyeksploatowany, nie było także możliwości dostarczania ciepła, a samo miasto nigdy nie było zainteresowane zakupem ciepła z tego źródła.

Według śledczych, urządzenia nie były używane od momentu zakupu, a ich wartość tuż po transakcji była szacowana przez PGE EO, jak cena złomu. Biegli rzeczoznawcy mieli dokonać poświadczających nieprawdę wycen i operatów szacunkowych przedsiębiorstwa Elektrociepłowni Przeworsk - również ich obejmuje śledztwo w tej sprawie.

Transakcja wiąże się z tzw. aferą podkarpacką, ponieważ doszło do niej, gdy podejrzany w sprawie afery poseł PSL Jan Bury pełnił funkcję sekretarza stanu w Ministerstwie Skarbu Państwa.

Kaczorek podał, że w tle sprawy są fikcyjne faktury i możliwość wyprowadzenia milinów złotych poprzez jedną ze spółek z raju podatkowego zarejestrowaną na Gibraltarze. Jej adres przewija się w dokumentach znanych, jako „Panama Papers” - informacji o lokowaniu środków lub praniu pieniędzy w rajach podatkowych przez prominentne osoby z całego świata.

Ze zgromadzonych w śledztwie materiałów jednoznacznie wynika, że spółka z raju podatkowego M.E. Ltd. nie wykonywała żadnych prac ani usług związanych z remontem czy sprzedażą Elektrociepłowni Przeworsk, a jednak jej za to zapłacono - powiedział PAP Kaczorek.