Doskonałe wieści z EBI

Rośnie kapitał zakładowy i aktywność inwestycyjna polskich przedsiębiorstw - wynika z raportu Europejskiego Banku Inwestycyjnego ws. inwestycji i ich finansowania. Dodano, że najważniejszą barierę dla dalszych inwestycji jest brak odpowiednio wykwalifikowanej siły roboczej

Głównie wnioski z dorocznego raportu EBI ws. inwestycji i finansowania inwestycyjnego (EIBIS) zaprezentowano w piątek na konferencji zorganizowanej przez Narodowy Bank Polski (NBP) i Europejski Bank Inwestycyjny (EBI).

Jak podano w raporcie, wzrósł kapitał zakładowy i inwestycje polskich przedsiębiorstw. Jednocześnie zaznaczono, że „działalność inwestycyjna na poziomie przedsiębiorstw nadal jest jednak poniżej średniej UE, a brak odpowiednio wykwalifikowanej siły roboczej stanowi obecnie najważniejszą barierę dla dalszych inwestycji”.

W komunikacie z raportu czytamy także, że

Z raportu wynika, że swoje plany inwestycyjne rozszerzają również gminy, które „planują kłaść większy nacisk na modernizację infrastruktury niż na jej konserwację”.

„Dynamiczny wzrost w Polsce w ciągu ostatnich 25 lat szedł w parze z bardzo niskimi inwestycjami, a w kapitale zakładowym utrzymują się znaczące luki” - mówi, cytowana w komunikacie, Debora Revoltella z EBI.

Vazil Hud k, wiceprezes EBI dodał, że „mimo wyraźnie wysokiego wzrostu aktywności inwestycyjnej w sektorze przedsiębiorstw, stopa inwestycji przedsiębiorstw w Polsce jest na jednym z najniższych poziomów w UE”.

Poinformowano, że przeprowadzono też jednorazowe badanie dotyczące gmin.

Podczas konferencji zaprezentowano wnioski z badania EIBIS. „Na poziomie przedsiębiorstw w ostatnim roku obrotowym działalność inwestycyjna wzrosła w większości polskich firm” - podano.

Pozytywna tendencja będzie się utrzymywać - w tym roku wzrost działalności inwestycyjnej ma nastąpić we wszystkich sektorach. Jednak niemal jedna czwarta polskich firm (24 proc.) uważa, że ich nakłady inwestycyjne w ciągu ostatnich trzech lat były niewystarczające. Wynik ten jest wyższy niż średnia w UE (15 proc.). Choć głównym priorytetem przedsiębiorstw są inwestycje odtworzeniowe, to coraz większy nacisk kładą one na rozwój nowych zdolności produkcyjnych i opracowywanie nowych produktów. Za dwie najważniejsze bariery inwestycyjne uznaje się niedobór wykwalifikowanej siły roboczej (89 proc.) oraz ogólną niepewność co do przyszłości (87 proc.). Oba te zjawiska występują w Polsce częściej, niż wynika to ze średniej w UE - czytamy w komunikacie.