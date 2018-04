Grupa Orlen nagrodzona za raport finansowy

Raport Zintegrowany Grupy Orlen za 2016 r. łączący sprawozdawczość finansową z pozafinansowymi aspektami funkcjonowania, uznany został za najlepszy w badaniu Deloitte Central Europe i otrzymał od międzynarodowego zespołu ekspertów nagrodą Green Frog Award 2018

Informując w piątek o wyróżnieniu, PKN Orlen ocenił m.in., że jest ono potwierdzeniem stosowania przez spółkę najwyższych standardów w komunikacji zewnętrznej, co wpisuje się w światowy trend w sprawozdawczości firm.

Raport Zintegrowany Grupy Orlen prezentuje nie tylko aktualną pozycję rynkową firmy, ale także jej plany na przyszłość, pokazując w sposób całościowy procesy w niej zachodzące i działania ukierunkowane na budowę jej wartości - podkreślił dyrektor wykonawczy ds. komunikacji korporacyjnej PKN Orlen Adam Burak, cytowany w komunikacie spółki.

Jak zaznaczył, dla współcześnie działających firm, które przywiązują ogromną wagę do budowania relacji z otoczeniem, taki sposób komunikacji, jak prezentowany w Raporcie Zintegrowanym Grupy Orlen, jest już standardem.

Buduje bowiem zaufanie i uwiarygadnia nas w oczach pracowników, klientów, instytucji czy kontrahentów, z którymi współpracujemy - dodał dyrektor wykonawczy ds. komunikacji korporacyjnej płockiego koncernu.

PKN Orlen przypomniał, że pierwszy raport społeczny spółki został opublikowany w 2003 r.; od 2007 r. raport społeczny płockiego koncernu ukazuje się co rok, a w 2015 r. po raz pierwszy Grupa Orlen zaprezentowała swoją działalność w formule zintegrowanej, czyli łączącej sprawozdawczość finansową z pozafinansowymi aspektami funkcjonowania - publikacja ta uznana została wtedy za najlepszą w Polsce w konkursie The Best Annual Report 2014.

Według PKN Orlen, do tegorocznej edycji konkursu Deloitte Central Europe zgłoszonych zostało 69 raportów z pięciu państw - Chorwacji, Czech, Polski, Rumunii i Węgier, a następnie 12 raportów wyróżnionych w poszczególnych krajach przeszło do etapu regionalnego, w ramach którego najlepszych 5 stanęło ostatecznie w szranki o pierwsze miejsce w kategorii nagroda główna oraz najlepszy Raport Zintegrowany.

PKN Orlen wspomniał, że nagroda Green Frog Award została przyznana pierwszy raz w 2000 r. na Węgrzech i kolejno w następnych latach obejmowała inne kraje Europy Środkowej, np. Czechy w 2012 r. W 2017 r. konkurs został rozszerzony m.in. o Rosję. Od 2015 r. procedura nagród składa się z poziomu krajowego i regionalnego. Raporty nagradzane na poziomie krajowym są automatycznie nominowane do poziomu środkowoeuropejskiego.

PKN Orlen to największy podmiot branży rafineryjno-petrochemicznej w Polsce, strategiczny dla bezpieczeństwa energetycznego kraju, i jeden z największych w tym segmencie w Europie. Do grupy płockiego koncernu należą spółki w Niemczech, Czechach i na Litwie, a także w Kanadzie, gdzie zarządzają aktywami wydobywczymi.

W 2017 r. PKN Orlen znalazł się na opracowanej przez Thomson Reuters globalnej liście 100 wiodących podmiotów energetycznych oraz wśród 25 czołowych przedsiębiorstw z sektora oil and gas spośród 1500 firm na całym świecie.

SzSz(PAP)