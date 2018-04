90 proc. firm zetknęło się z zatorami płatniczymi

Nawet 90 proc. firm – według niektórych badań – zetknęło się z problemem zatorów płatniczych. I to mimo faktu, że ciągle pojawiają się nowe regulacje, których celem jest walka z tym zjawiskiem. Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii postanowiło spróbować jeszcze raz i rozpoczęło prace nad nowymi przepisami, których celem jest ograniczenie tego zjawiska.

Spotykamy się z dwoma rodzajami zatorów płatniczych. Jeden to sytuacja, kiedy kontrahent nie płaci w terminie za dostarczony towar czy wykonaną usługę, drugi zaś to sytuacja, kiedy ustalane są absurdalnie długie terminy płatności. To w Polsce jest ustalanych najwięcej 180-dniowych terminów płatności – powiedziała Jadwiga Emilewcz, minister przedsiębiorczości i technologii. – Chcemy zmierzyć się z tym problemem, ale nieco inaczej niż do tej pory, bo chcemy wyjść do puli problemów, które rozwiązać mają zmiany w przepisach – dodała.